Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в КалугеРБК 13:21
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает «РИА Новости».
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