Политика

Уральская студентка упала в обморок на встрече с ПутинымГазета.Ru 13:22

Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге. Самочувствие девушки ухудшилось, когда российский лидер отвечал на ее вопрос, передает портал Ura.Ru.
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