Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге. Самочувствие девушки ухудшилось, когда российский лидер отвечал на ее вопрос, передает портал Ura.Ru.

Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Авто Skoda начала производство кроссовера Kamiq Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.

Технологии Мобильное приложение ЦБ поможет определить подлинность банкнот Новая версия приложения «Банкноты Банка России» может определить ряд признаков подлинности купюр номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей.

Экономика Эксперты заявили о риске дефолта в США в сентябре Соединённые Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений.

Авто Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.

Наука Таяние ледника Туэйтса в Антарктиде повысит уровень моря на полметра В последние шесть лет таяние пяти крупнейших ледников Антарктиды ускорилось в два раза, выяснили американские ученые.

Происшествия Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.

Происшествия Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку с группой поддержки мэра Одессы Геннадия Труханова в коридоре здания Малиновского районного суда города, в ходе которой грузинский политик якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала руку.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Общество Роструд объяснил, когда работнику могут отказать в отпуске Есть исключительные ситуации, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске.

Наука Аэрогель с нанотрубками превратили в солнечный парогенератор Ученые под руководством Хао Бая (Hao Bai) из Чжэцзянского университета создали аэрогелевую конструкцию, способную подобно деревьям благодаря капиллярному эффекту поднимать жидкость наверх к области со слоем углеродных нанотрубок, эффективно поглощающих солнечный свет и нагревающих воду.

Политика Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.

Политика США призвали Турцию прекратить бурение в водах Кипра "Провокационным шагом" считает Вашингтон действия Анкары в территориальных водах Кипра и призывает остановить бурение.

Общество ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.

Политика Зеленский назвал вопросы, которые хочет обсудить с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский назвал темы, которые хотел обсудить с главой РФ Владимиром Путиным.

Политика Примаков предложил «поставить на паузу» санкции в отношении Грузии Член комитета Госдумы по международным делам, известный советский и российский политический и государственный деятель Евгений Примаков прокомментировал кризис в отношениях между Россией и Грузией после инцидента на грузинском телеканале "Рустави 2".

Политика Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Культура Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».