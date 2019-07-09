Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с ПутинымГазета.Ru 13:22
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге. Самочувствие девушки ухудшилось, когда российский лидер отвечал на ее вопрос, передает портал Ura.Ru.
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