Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с ПутинымГазета.Ru 13:22
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге. Самочувствие девушки ухудшилось, когда российский лидер отвечал на ее вопрос, передает портал Ura.Ru.
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Шоу-бизнес
Алена Водонаева высмеяла фирменный шпагат Анастасии Волочковой
Ведущая Алёна Водонаева во время своего интервью высмеяла фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 13:37
Общество
В России за год из-за нарушений от работы отстранили более 400 пилотов
За 2018 год от полетов из-за выявленных нарушений отстранили 425 пилотов.
Обновлено в 08:32
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке
О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
На Украине может не остаться предпринимателей, считает Бойко
Депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что действия властей Украины могут привести к тому, что в стране не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Обновлено в 15:59
Футбол
Тарасова пригласили на встречу с болельщиками «Локомотива»
Обновлено в 13:13
Политика
Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает издание Fortune.
Обновлено в 12:02
Политика
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Политика
Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку
Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал о реакции матери ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии на его скандальную выходку с оскорблением президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 15:57
Политика
Саакашвили сравнил Путина и Грузию с котом и мышью
Заявления президента России Владимира Путина относительно санкций в отношении Грузии политик сравнил с поведением кота, «который играет с мышкой».
Обновлено в 16:57
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Политика
Суд на Украине подтвердил отмену единой цены на газ
Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым было отменено установление единой цены на газ для населения, сообщила "Судебно-юридическая газета".
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли произвела фурор в Париже
В Париж Анджелина прилетела на съемки новой рекламной кампании марки Guerlain, с которой сотрудничает с 2017 года.
Обновлено в 12:29
Футбол
«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника Плиева
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
79-летняя Светлана Светличная похвасталась фигурой
Светлана Светличная даже в свои 79 лет даст фору молодым.
Обновлено в 11:35
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Общество
Благотворители из Пензы попали под закон об НКО-иноагентах
Благотворители оспорят постановление суда.
Обновлено в 16:24
ЖКХ
В Петербурге устранили подтопления после ливней
Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Из-за землетрясения в Калифорнии возник видимый из космоса разлом
Землетрясение, которое произошло в минувшую пятницу рано утром на юге Калифорнии, способствовало появлению разлома, который можно увидеть из космоса.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
В Сети показали благодарственную открытку от Меган Маркл и принца Гарри
В начале мая Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями — на свет появился маленький Арчи.
Обновлено в 15:20