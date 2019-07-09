Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с ПутинымГазета.Ru 13:22
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге. Самочувствие девушки ухудшилось, когда российский лидер отвечал на ее вопрос, передает портал Ura.Ru.
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Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Бывший президент Украины Пётр Порошено в эфире телеканала «Прямой» назвал недальновидным решение действующего главы государства Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости в Киеве.
Обновлено в 13:59
Общество
Первое издание «Евгения Онегина» продано на торгах в Лондоне
Первое издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» продано на торгах Christie's в Лондоне за £467,2 тыс. — почти в четыре раза выше нижней планки эстимейта.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона.
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес
79-летняя Светлана Светличная похвасталась фигурой
Светлана Светличная даже в свои 79 лет даст фору молодым.
Обновлено в 11:35
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
На пляже в Крыму найден труп с гирей
Обновлено в 07:03
Происшествия
Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку
Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
Футбол
Ресторан Месси бесплатно кормит бездомных горячими блюдами
Журналисты издания Marca узнали о том, что принадлежащий Лео Месси ресторан кормит бездомных в Аргентине.
Обновлено в 12:58
Технологии
«Яндекс.Маркет» ввел авторизацию через «Сбербанк ID»
«Яндекс.Маркет» запустил авторизацию на маркетплейсе «Беру» через «Сбербанк ID» — пользователи смогут заходить на сайт, используя учетные данные от «Сбербанк Онлайн», рассказали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 14:21
Экономика
En+ перерегистрировалась в российском офшоре
«9 июля 2019 года компания была проинформирована акционерным обществом «Корпорация развития Калининградской области» о том, что с 9 июля 2019 года она зарегистрирована в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации», — говорится в сообщении En+.
Обновлено в 15:34
Общество
Акимов рассказал, когда в России планируют ввести электронные паспорта
Выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года, однако окончательно этот срок пока не утвержден, поскольку идет обсуждение, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено в 13:01
Политика
Миллиардер Стайер решил баллотироваться в президенты США
CBS отмечает, что согласно пресс-релизу, посвященному выдвижению Стайера, он собирается потратить $50 млн как на регистрацию избирателей, так и на усилия по импичменту Трампа.
Обновлено в 11:20
Политика
Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Политика
Зеленский поддержал легализацию русского языка на Донбассе
Законом предусмотрено, что гражданин, обратившийся в ту или иную страктуру на украинском языке должен получить ответ на нем же.
Обновлено в 03:24
Здоровье
Диетолог назвала самые полезные летние ягоды
В тройку наиболее полезных ягод вошли черника, вишня и арбуз.
Обновлено в 01:56
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Футбол
Во Владикавказе вновь учрежден футбольный клуб «Алания»
Во Владикавказе вновь учрежден футбольный клуб «Алания». Теперь у него новая организационно-правовая форма.
Обновлено в 14:38
Авто
Тюнеры превратили «Гелендваген» в желтый вездеход
Одной из главных отличительной чертой внедорожника станет ярко желтый цвет кузова, который ранее получила версия G-Class 4x4² предыдущего поколения.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Опубликовано видео «мгновенного уничтожения» грузовика ВСУ
На одном из видеоканалов, ассоциированных с народными республиками Донбасса, появилось видео, в котором, как утверждается, запечатлено уничтожение грузовика вооруженных сил Украины.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук не была против фривольностей Мити Фомина
Совсем недавно начались съемки нового сезона телевизионного шоу «Форт Боярд», в котором принимают участие российские звезды, в том числе Юлия Ковальчук и Митя Фомин, которые являются давними друзьями.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Происшествия
Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей
В Якутске участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста Михаила Романова в использовании скрытых вставок в публикациях, которые воздействуют на подсознание людей и плохо на них влияют.
Обновлено в 05:17
Космос
Искусственный интеллект поможет Китаю повторить лунную миссию США
По словам Оуяна Цзыюаня, научного руководителя программы Китая по освоению Луны, ИИ поможет им совершить мягкую посадку на лунной поверхности и вернуть аппарат на Землю.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Футбол
Софийский ЦСКА разгромил «ОФК Титоград»
Софийский ЦСКА разгромил «ОФК Титоград» в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:24
Авто
ГАЗ начал выпуск автомобилей с ЭПТС
Горьковский автозавод первым среди российских автопроизводителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств.
Обновлено в 08:56