Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с ПутинымГазета.Ru 13:22
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге. Самочувствие девушки ухудшилось, когда российский лидер отвечал на ее вопрос, передает портал Ura.Ru.
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В Приморье на крупной стройке произошел обвал
В районе игорной зоны в Артеме произошло ЧП на стройке, сообщает РИА VladNews.По словам очевидцев, 9 июля около 16:00 обвалилась часть конструкции строящегося здания.
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СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
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Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
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Происшествия
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Обновлено в 16:42
Происшествия
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«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
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Происшествия
В Калифорнии землетрясение создало разлом, который видно из космоса
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Политика
Кадыров высказался об оскорблениях в адрес Путина на грузинском ТВ
Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально отреагировал на оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие из уст грузинского телеведущего Георгия Габуния в эфире телеканала «Рустави 2». Соответствующее заявление Кадыров опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram.
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Apple выпустит в 2020 году четыре модели iPhone
Обновлено в 04:27
Политика
Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
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Футбол
В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
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Экономика
Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Политика
МИД России дал Лондону сутки на объяснение отказа аккредитовать RT
Россия требует от Великобритании за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых было отказано в аккредитации телеканалу RT и агентству Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
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Армия и оружие
Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
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Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
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Политика
Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 16:33
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Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
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Наука
Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни
Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
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В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины
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Наука
Стресс дрозофил передается по наследству
Ученые из Дартмутского медицинского колледжа Гейзеля определили механизм наследования адаптивного поведения родителей потомством мушек-дрозофил.
Обновлено в 15:53
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал переход Сутормина
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев дал комментарий относительно скандального перехода футболиста.
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