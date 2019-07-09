Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге. Самочувствие девушки ухудшилось, когда российский лидер отвечал на ее вопрос, передает портал Ura.Ru.

Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Происшествия В Приморье на крупной стройке произошел обвал В районе игорной зоны в Артеме произошло ЧП на стройке, сообщает РИА VladNews.По словам очевидцев, 9 июля около 16:00 обвалилась часть конструкции строящегося здания.

Авто ГАЗ начал выпуск автомобилей с ЭПТС Горьковский автозавод первым среди российских автопроизводителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств.

Политика СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.

Армия и оружие Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча» В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.

Хоккей Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.

Транспорт Турбоперекрестки с подсказками могут появиться в России В России разработали новый стандарт, который предполагает введение новых правил кругового движения и установку квадратных светофоров.

Политика Саакашвили назвал Путина играющим с Грузией котом Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией как с мышью.

Происшествия В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.

Происшествия Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников «У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.

Происшествия В Калифорнии землетрясение создало разлом, который видно из космоса Произошедшее в пятницу землетрясение в американском штате Калифорния оставило в земле разлом, который заметен из космоса, сообщает портал SFGATE.com.

Политика Кадыров высказался об оскорблениях в адрес Путина на грузинском ТВ Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально отреагировал на оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие из уст грузинского телеведущего Георгия Габуния в эфире телеканала «Рустави 2». Соответствующее заявление Кадыров опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram.

Политика Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.

Футбол В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.

Экономика Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Экономика Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.

Политика МИД России дал Лондону сутки на объяснение отказа аккредитовать RT Россия требует от Великобритании за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых было отказано в аккредитации телеканалу RT и агентству Sputnik на конференцию по свободе СМИ.

Армия и оружие Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.

Экономика Сбербанк поторгует кибербезопасностью «Дочка» Сбербанка BI.Zone начнет предоставлять сервисы в сфере кибербезопасности сторонним компаниям.

Культура Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».

Политика Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.

Политика Президент Грузии обратилась к российским властям Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".

Наука Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.

Наука Стресс дрозофил передается по наследству Ученые из Дартмутского медицинского колледжа Гейзеля определили механизм наследования адаптивного поведения родителей потомством мушек-дрозофил.