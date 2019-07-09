Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с ПутинымГазета.Ru 13:22
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге. Самочувствие девушки ухудшилось, когда российский лидер отвечал на ее вопрос, передает портал Ura.Ru.
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Очаг локализован в 22.03, повреждена кровля на площади 20 кв. м. - Сегодня в 21.35 сработала пожарная сигнализация на пульте охраны в здании правительства региона, - написал в соцсетях Гончарук.
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Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски принял участие в челлендже под названием Bottle Cap Challenge, по условиям которого нужно открыть бутылку необычным способом.
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"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
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