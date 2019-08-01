Экономика
«Уралкриомаш» отчитался об убытках в 2,2 миллиона рублейТагилСити.ру вчера в 05:31
АО «Уралкриомаш» отчиталось о финансовых результатах за первый квартал 2019 года. Согласно отчёту, при выручке предприятия в 17 млн рублей себестоимость продаж составила 20 млн рублей, что привело к валовому убытку в 3 млн рублей, а чистый убыток составил 2,2 млн рублей.
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