«Уралкалий» направит продукцию, предназначавшуюся ранее для Индии и Китая, на более доходные рынки.

Экономика Экономика Катар уведомил ОПЕК о намерении выйти из картеля Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо получил письмо от министра энергетики Катара с уведомлением о намерении Дохи прекратить членство в Организации стран — экспортёров нефти с 1 января 2019 года.

Экономика Экономика Лоукостер «Победа» предложил ввести плату за регистрацию в аэропортах Бюджетный перевозчик "Победа" выступил с предложением изменить федеральные авиационные правила и дать возможность авиакомпании брать деньги с пассажира за услугу регистрации в российских аэропортах.

Финансы Финансы ЦБ выявил операции по выводу активов из банка «Агросоюз» на 7 млрд руб Временная администрация, управляющая банком «Агросоюз», выявила операции по выводу активов на сумму более 7 млрд руб. бывшим руководством и собственниками банка.

Финансы Финансы Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.

Экономика Экономика Коньяку повышают статус: почему производители просят поднять цены Российские производители, которые делают коньяк из отечественного винограда, уже несколько лет пытаются добиться повышения минимальных цен, и Союз виноградарей и виноделов их в этом поддерживает, говорит его президент Леонид Попович.

Финансы Финансы Октябрь 2018 года стал рекордным по объему выдачи ипотеки в России Месячный объем выдачи ипотеки в октябре 2018 года стал рекордным для российского рынка, объем выданных кредитов достиг почти 300 млрд рублей.

Финансы Финансы Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Экономика Экономика В России собрали 110 миллионов тонн зерна

Экономика Экономика Качество и вкус пива в России могут измениться Требования к качеству пива в России могут измениться – такой вывод можно сделать, ознакомившись с проектом технического регламента безопасности алкогольной продукции, опубликованным на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Экономика Экономика Регионы получат 8,6 млрд рублей для компенсации скачка цен на топливо Правительство выделит 8,6 млрд руб. регионам для закупки необходимых для отопления угля и мазута.

Экономика Экономика Белый дом обозначил планы в отношении бизнеса и его работников Белый дом обозначил планы в отношении бизнеса и его работников Борьба с теневой занятостью и легализация бизнеса — главные цели нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который рассматривался сегодня на заседании президиума совета при президенте по нацпроектам.

Экономика Экономика Госдума сэкономила около 500 млн рублей бюджетных средств в 2018 году Госдума в 2018 году сэкономила около полумиллиарда рублей из порядка 10,69 млрд бюджетных средств, выделенных на ее деятельность, в том числе более 100 млн рублей - на фонде оплаты труда депутатов.

Энергетика Энергетика «Газпром» за 11 месяцев увеличил добычу газа на 5,8% "Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% - до 451,1 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении газового холдинга.