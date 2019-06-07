Экономика
«Уралкалий» создаст в Пермском крае комплекс по добыче рудыFinam.Ru вчера в 06:04
"Уралкалий" в рамках ПМЭФ подписал два специальных инвестиционных контракта, в рамках которых в Пермском крае создадут комплекс по добыче руды. Как сообщает Минпромторг, планируется реализовать проекты Соликамск-2 и Половодовский калийный комбинат мощностью добычи 2,3 и 2,8 млн тонн соответственно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Уралкалий» подписал 2 специнвестконтракта с Минпромторгом РФ и Пермским краем
ФедералПрессвчера в 13:27
Акрон, Минпромторг и Пермский край подписали СПИК по Талицкому калийному ГОКу
Интерфакс - Россиявчера в 05:57
Новые калийные производства в Прикамье позволят создать около 1900 новых рабочих мест
Сайт губернатора и Правительства Пермского краявчера в 09:58
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко задумалась о рождении второго ребенка
В недавнем интервью Тодоренко призналась, что мечтает о большой семье и задумывается о рождении второго ребенка.
Обновлено в 02:20
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено в 02:50
Здоровье
Свой сухарь лучше привозного
По мнению ведомства, документ вводит «избыточные обязанности, запреты и ограничения», которые, в частности, могут вынудить ряд детских организаций перейти на привозное питание.
Обновлено в 01:55
Политика
Трамп захотел ввести новое чрезвычайное положение
Президент США Дональд Трамп планирует объявить новый режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Норвежская Equinor эвакуировала рабочих с платформы в Северном море
Норвежская государственная компания Equinor эвакуировала персонал с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
Обновлено в 01:53
Политика
МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле
Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Политика
Пентагон опасается самостоятельных действий России в Арктике
«Россия в одностороннем порядке может принять решение установить эти границы, если процедуры окажутся не в их пользу, и применить свой военный потенциал для запрета доступа к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике»,— говорится в документе.
Обновлено в 01:59
Политика
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено вчера в 06:04
Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено вчера в 04:34
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Боевые субмарины ТОФ устроили «подводную торпедную дуэль»
Начальник пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что боевые субмарины российского Тихоокеанского флота провели в Японском море "подводную торпедную дуэль", передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
США прекратят обучение турецких пилотов из-за решения Анкары по С-400
Обновлено в 00:20
Общество
Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза
Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Крестик спас россиянина от смерти при ударе молнии
Обновлено в 01:46
Общество
Граждане не хотят сдавать деньги в пенсионную систему
Почти две трети россиян отрицательно относятся к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию, что потенциально угрожает планам властей реформировать систему пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
Окружение Ригони требует, чтобы игрок покинул «Зенит»
Окружение нападающего петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони хочет, чтобы игрок покинул команду.
Обновлено в 02:01
Экономика
В России увеличат размер материнского капитала
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Хоккей
«Заработали на Верстиге — он выплатил клубу две трети зарплаты»
В конце мая на торжественном вечере закрытия сезона КХЛ «Известия» пообщались с Максимом Сушинским, который объяснил, почему даже контракт Верстига не является провалом, рассказал об обстоятельствах ухода ближайшего помощника Хартли Майка Пелино и его замены на легендарного российского форварда Вячеслава Козлова, а также прокомментировал отъезд в НХЛ лидера «ястребов» Ильи Михеева.
Обновлено вчера в 17:00
Технологии
Google совершила самую крупную за последние пять лет сделку
Напомним, пять лет назад американская корпорация приобрела Nest, который является производителем умных термостатов и прочих устройств для умного дома.
Обновлено в 00:43
Здоровье
Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться
На днях Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться. Лидирующее место занимает пакетированный чай.
Обновлено в 02:51
Общество
В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов
Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:30