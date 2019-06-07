«Уралкалий» создаст в Пермском крае комплекс по добыче рудыFinam.Ru вчера в 06:04

"Уралкалий" в рамках ПМЭФ подписал два специальных инвестиционных контракта, в рамках которых в Пермском крае создадут комплекс по добыче руды. Как сообщает Минпромторг, планируется реализовать проекты Соликамск-2 и Половодовский калийный комбинат мощностью добычи 2,3 и 2,8 млн тонн соответственно.

«Уралкалий» создаст в Пермском крае комплекс по добыче руды

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