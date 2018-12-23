Происшествия

«Уралкалий» назвал предварительную причину пожара в шахте в Соликамске
МИР 24
17:14

Пожар в шахте в Соликамском районе Пермского края возник во время проведения строительных работ. Вероятнее всего, загорелись монтажная пена и мусор. Соответствующее заявление сделал начальник управления по связям с общественностью «Уралкалия» Андрей Сидоров, передает РИА «Новости».
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