Происшествия

«Уралкалий» назвал предварительную причину пожара в шахте в Соликамске
МИР 24
17:14

Пожар в шахте в Соликамском районе Пермского края возник во время проведения строительных работ. Вероятнее всего, загорелись монтажная пена и мусор. Соответствующее заявление сделал начальник управления по связям с общественностью «Уралкалия» Андрей Сидоров, передает РИА «Новости».
МИР 2417:14

Подробнее о событии

«Уралкалий» остановил рудник Соликамск-3 до окончания спасательных работ

Интерфакс15:36

«Уралкалий» приостановил работу рудника до завершения спасательной операции

Коммерсантъ14:49

«Уралкалий» назвал возможную причину пожара в шахте в Соликамске

РИА Новости14:25

Названа причина задымления на шахте в Соликамске

Газета.Ru16:22

Работа рудника в Соликамске остановлена до завершения действий по спасению строителей

ТАСС14:23

Работа рудника «Уралкалия» в Соликамске приостановлена

Эхо Москвы - Пермь15:29

Спасательные работы на калийной шахте в Соликамске продолжаются

REGNUM08:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 20:49, Ашберн
Происшествия

В Соликамске спасатели добрались до места возгорания в шахте

Обновлено в 16:50
Происшествия

Жертвами цунами в Индонезии стали 20 человек

Не менее 20 человек погибли, еще 165 пострадали в результате цунами, обрушившегося в воскресенье на пляжи у берегов Зондского пролива, говорится на сайте Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.
Обновлено в 18:39
Происшествия

В Париже число задержанных на акциях протеста выросло до 65 человек

Обновлено в 09:41
Происшествия

Российского туриста обвинили в ограблении банка на Шпицбергене

Обновлено в 13:45
Происшествия

В Москве в ДТП со «скорой» пострадали четыре человека

В Москве в результате ДТП с участием машины скорой помощи пострадали четыре человека, передает ТАСС.
Обновлено в 19:50
Происшествия

В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами

Рядом с частным домом в Одессе была обнаружена закопанная в землю цистерна с двумя человеческими скелетами заявили в полиции, передает УНН.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Названа причина хлопка в доме на северо-западе Москвы

Хлопок в жилом доме на северо-западе Москвы произошел из-за взрыва самогонного аппарата.
Обновлено в 20:29
Происшествия

Машина сбила троих детей на пешеходном переходе на Кубани

"В 19:30 мск в Апшеронске водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ", совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Автобус упал в кювет в Нижегородской области

Обновлено в 14:33
Происшествия

В Петербурге опора ЛЭП насмерть придавила водителя грузовика

Опора ЛЭП упала и насмерть придавила водителя. В настоящее время проводится проверка произошедшего.
Обновлено в 18:32
Происшествия

На западе Москвы загорелись два частных дома

Обновлено в 12:57
Происшествия

Страсбургского стрелка похоронили в строгой анонимности

"Захоронение тела Шерифа Шекатта состоялось рано утром в Страсбурге в строгой анонимности", - приводит его слова агентство Agence France-Presse (AFP).
Обновлено в 12:19
Происшествия

Стрельбу в Вене устроила черногорская мафия

Стрельбу в центре Вены устроили члены мафии из Черногории. Такое мнение выразила австрийская газета Kurier.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Актриса Татьяна Швыдкова попала в больницу

Актрису Театра на Покровке Татьяну Швыдкову госпитализировали в столичную больницу с подозрением на перелом, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Число погибших в результате взрывов в Сомали увеличилось до десяти

В столице Сомали Могадишо десять человек погибли в результате двух взрывов, произведённых с помощью автомобилей со взрывчаткой.
Обновлено в 05:39
ещё по теме
Главное