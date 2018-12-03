«Уралкалий» все же подписал долгосрочный контракт с Китаем на объем «в несколько раз меньше» традиционного по $290 за тонну, сообщил основной бенефициар компании Дмитрий Мазепин (его «Уралхим» владеет 20% акций).

с чего всё началось

Если все же предприятию придется совсем покинуть рынок Индии и Китая, ему придется куда-то пристраивать 20 процентов своих удобрений. Как ранее сообщало агентство ROSNG, владелец компаний "Уралкалий" и "Уралхим" рассматривает в качестве покупателей африканские государства.

«Уралкалий» может уйти с рынка Китая и Индии

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