Авто
Уральцы возглавили рейтинг покупателей новых машин в РоссииURA.Ru 00:42
Авторы исследования изучили доступность новых автомобилей стоимостью 500 тысяч рублей для жителей разных регионов. «Лидером этого рейтинга остается Ямало-Ненецкий автономный округ», — пишет РИА «Новости». На Ямале, как отмечают эксперты, приобрести новую машину без особых проблем могут 66,5% семей.
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Стало известно, жителям какого региона России проще всего купить новый автомобиль
Народные новости00:11
Эксперты рассказали, жители каких регионов могут позволить себе новый автомобиль
Life.ruвчера в 20:59
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Французские парламентарии намерены поднять вопрос об отмене антироссийских санкций на общеевропейском уровне.
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