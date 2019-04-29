Авто
Уральцы возглавили рейтинг покупателей новых машин в РоссииURA.Ru 00:42
Авторы исследования изучили доступность новых автомобилей стоимостью 500 тысяч рублей для жителей разных регионов. «Лидером этого рейтинга остается Ямало-Ненецкий автономный округ», — пишет РИА «Новости». На Ямале, как отмечают эксперты, приобрести новую машину без особых проблем могут 66,5% семей.
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Эксперты рассказали, жители каких регионов могут позволить себе новый автомобиль
Life.ruвчера в 20:59
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Новые Mercedes-AMG станут полноприводными гибридами
Компания Mercedes-Benz переведет все новые модели Mercedes-AMG на полноприводное шасси и будет оснащать их только гибридными моторами, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения Mercedes-AMG Тобиаса Моерса.
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По данным торгов, июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,57%. Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
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Обновлено в 06:19
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Три района и город в Башкирии оказались в красной зоне по «инциденту»
Благоварский, Аскинский, Краснокамский районы и город Салават оказались в красной зоне рейтинга системы «Инцидент-менеджмент» за первый квартал текущего года, сообщил председатель совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов на оперативном совещании.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
В Нижнем Тагиле сироту из детского дома поселили в квартиру без пола и окон и незаконно сняли с жилищного учета.
Обновлено в 03:59
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
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В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
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Происшествия
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Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
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Политика
Уголовное дело против экс-президента Армении Кочаряна направили в суд
Уточняется, что вместе с делом Кочаряна в суд переданы дела бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, экс-главы минобороны Сейрана Оганяна.
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ОАЭ пока не готовы финансировать модернизацию «Гагаринского старта» на Байконуре (Казахстан), сообщил РИА Новости источник на космодроме.
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Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая
Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
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Дмитрий Нагиев резко высказался о победе дочери Алсу на «Голосе. Дети»
Нагиев особо отметил, что «ставить на ребенка как на скаковую лошадь — это неправильно».
Обновлено в 04:11