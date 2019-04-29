Авто

Уральцы возглавили рейтинг покупателей новых машин в РоссииURA.Ru 00:42

Авторы исследования изучили доступность новых автомобилей стоимостью 500 тысяч рублей для жителей разных регионов. «Лидером этого рейтинга остается Ямало-Ненецкий автономный округ», — пишет РИА «Новости». На Ямале, как отмечают эксперты, приобрести новую машину без особых проблем могут 66,5% семей.
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Эксперты назвали регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

РБК03:28

Эксперты рассказали, жители каких регионов могут позволить себе новый автомобиль

Life.ruвчера в 20:59

Уральцы возглавили рейтинг покупателей новых машин в России

URA.Ru00:42

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Известиявчера в 23:59

Уральцы возглавили ТОП-5 покупателей новых машин в России

SpeedMe00:58

Покупка новой машины в РФ наиболее доступна жителям Ямала

ФАНвчера в 20:06

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

РИА Новостивчера в 18:28
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Технологии

Tele2 запустил технологию eSim в России

Оператор Tele2 запустил в России технологию eSim, которая позволяет подключаться к сетям мобильных операторов без физической сим-карты.
Обновлено в 04:00
Энергетика

Роснефть заявила о полном соответствии поставляемой нефти ГОСТу

Роснефть сдает в систему магистральных трубопроводов «Транснефти» нефть, которая полностью соответствует требованиям ГОСТа, это подтверждают лабораторные исследования, проведенные обеими компаниями, сообщил представитель Роснефти.
Обновлено в 06:18
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Политика

Украина рассказала о планах России по паспортизации Донбасса

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, кто из жителей Донбасса первыми получат российские паспорта.
Обновлено в 04:27
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину

Владимир Зеленский нарушил долгое молчание после победы на выборах президента Украины и обратился к Владимиру Путину через свой официальный аккаунт в Telegram.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

В Кремле прокомментировали применение закона об оскорблении власти

Применение закона об оскорблении власти достаточно новое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле, как он реализовывается.
Обновлено в 06:00
Транспорт

ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД

Государственная автоинспекция (ГИБДД) планирует разработать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:01
Хоккей

Воробьев определился с сочетанием звеньев сборной России

Обновлено в 05:57
Происшествия

Второго активиста «Нового величия» приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:29
Авто

Новые Mercedes-AMG станут полноприводными гибридами

Компания Mercedes-Benz переведет все новые модели Mercedes-AMG на полноприводное шасси и будет оснащать их только гибридными моторами, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения Mercedes-AMG Тобиаса Моерса.
Обновлено в 05:17
Технологии

Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»

В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Энергетика

Нефть продолжает дешеветь даже после слов Трампа

По данным торгов, июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,57%. Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 04:29
Кино

В Сети появился тизер четвертого эпизода финала «Игры престолов»

В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 03:28
Происшествия

Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Обновлено в 04:34
Происшествия

В Петербурге дым от бытовки приняли за пожар в башне жилого комплекса

Бытовка загорелась у строящихся домов-башен ЖК «Приморский квартал», затянув небо черным дымом, из-за чего очевидцы поначалу сообщали, что загорелась одна из башен.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Общество

Три района и город в Башкирии оказались в красной зоне по «инциденту»

Благоварский, Аскинский, Краснокамский районы и город Салават оказались в красной зоне рейтинга системы «Инцидент-менеджмент» за первый квартал текущего года, сообщил председатель совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов на оперативном совещании.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Обновлено в 05:59
Происшествия

В России сироту поселили в квартиру без пола и окон

В Нижнем Тагиле сироту из детского дома поселили в квартиру без пола и окон и незаконно сняли с жилищного учета.
Обновлено в 03:59
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Происшествия

Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза

Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Политика

Уголовное дело против экс-президента Армении Кочаряна направили в суд

Уточняется, что вместе с делом Кочаряна в суд переданы дела бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, экс-главы минобороны Сейрана Оганяна.
Обновлено в 04:47
Космос

ОАЭ оставят Россию без «Гагаринского старта»

ОАЭ пока не готовы финансировать модернизацию «Гагаринского старта» на Байконуре (Казахстан), сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Обновлено в 06:03
Гаджеты

Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая

Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Общество

Дмитрий Нагиев резко высказался о победе дочери Алсу на «Голосе. Дети»

Нагиев особо отметил, что «ставить на ребенка как на скаковую лошадь — это неправильно».
Обновлено в 04:11
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