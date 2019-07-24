Футбол
«Урал» заключил контракт с хавбеком НасыровымСпорт-Экспресс 05:40
Российский полузащитник Исламжан Насыров стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба. 21-летний футболист уже присоединился к новой команде и провел в ее составе первую тренировку. Игрок ранее выступал за новотроицкую "Носту" в ПФЛ.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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Премьер-министр Британии Борис Джонсон сделал заявление по соглашению относительно Brexit.
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Музыка
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Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
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