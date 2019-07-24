Футбол

«Урал» заключил контракт с хавбеком НасыровымСпорт-Экспресс 05:40

Российский полузащитник Исламжан Насыров стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба. 21-летний футболист уже присоединился к новой команде и провел в ее составе первую тренировку. Игрок ранее выступал за новотроицкую "Носту" в ПФЛ.
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«Урал» объявил о переходе полузащитника «Носты» Насырова

Sport24.ru06:27

«Урал» подписал хавбека «Носты» Насырова

Sports.ru07:58

«Урал» заключил контракт с хавбеком Насыровым

Спорт-Экспресс05:40

«Урал» заключил контракт с полузащитником «Носты»

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Soccer.ru06:07

«Урал» заключил контракт с 21-летним полузащитником, выступавшим в ПФЛ

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«Урал» подписал полузащитника студенческой сборной России

Матч ТВ06:47
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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Стало известно о спецоперации малазийских военных после крушения МН17

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В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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По итогам июня 2019-го средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках эконом- и комфорткласса составила 7,25 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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Обновлено вчера в 18:14
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Россия считает абсурдным отказ США обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости находящийся под их контролем лагерь беженцев Рукбан, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

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Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
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За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

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