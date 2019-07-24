Футбол

«Урал» заключил контракт с хавбеком НасыровымСпорт-Экспресс 05:40

Российский полузащитник Исламжан Насыров стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба. 21-летний футболист уже присоединился к новой команде и провел в ее составе первую тренировку. Игрок ранее выступал за новотроицкую "Носту" в ПФЛ.
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«Урал» объявил о переходе полузащитника «Носты» Насырова

Sport24.ru06:27

«Урал» подписал хавбека «Носты» Насырова

Sports.ru07:58

«Урал» заключил контракт с хавбеком Насыровым

Спорт-Экспресс05:40

«Урал» заключил контракт с полузащитником «Носты»

Советский спорт06:16

«Урал» заключил контракт с 21-летним российским хавбеком

Soccer.ru06:07

«Урал» заключил контракт с 21-летним полузащитником, выступавшим в ПФЛ

Чемпионат06:02

«Урал» подписал полузащитника студенческой сборной России

Матч ТВ06:47
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
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Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

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Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Великобритании

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 12:30
Наука

Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы

Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.
Обновлено в 12:33
Политика

В Петербурге начался митинг против нарушений на выборах

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Финансы

Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ

О возможности второго подряд снижения ставки — на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п. — в начале месяца заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 00:00
Экономика

Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»

Просьбу об обеспечительных мерах истец обосновал опасениями, что ответчики могут предпринять «действия, направленные на сокрытие своих активов и уменьшение объема принадлежащего им имущества».
Обновлено в 11:03
Экономика

В США оштрафовали Facebook на $5 млрд

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
Обновлено в 10:39
Политика

Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Полковник Сакри утверждает, что к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить черные ящики им. Стоит отметить, что в фильме интервью дает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
Обновлено в 13:24
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Боксер Дадашев будет похоронен в Санкт-Петербурге

Обновлено в 11:59
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Футбол

«Монако» и Головин презентовали выездную форму

«Монако» представил новую выездную форму на сезон-2019/20. Экипировка выполнена в черном цвете с золотистыми вставками.
Обновлено в 12:25
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Политика

Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам

Обновлено в 12:45
Общество

Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян

«Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 02:11
Кино

Умер голландский актер Рутгер Хауэр

Обновлено в 13:12
Культура

Определен список любимых сериалов королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II, ежегодно отправляясь на летний отдых в резиденцию Балморале, берет с собой коллекцию DVD-дисков с любимыми сериалами и телешоу, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

Экс-главу Серпуховского района Шестуна госпитализируют в «Кащенко»

Ранее сообщалось, что экс-глава Серпуховского района Шестун порезал руку во время суда.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Суд в Петербурге отправил в СИЗО отца, избившего ребенка дверью

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Сергея Павлова, которого задержали по подозрению в избиении своего 8-летнего сына входной дверью, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 11:50
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Nokia выпустила две новые модели кнопочных телефонов

Обновлено в 12:24
Политика

МИД возмутился блокировкой сайта в Латвии

В ведомстве считают, что блокировка Baltnews.lv, принадлежащего МИА «Россия сегодня», — часть этой кампании по зачистке.
Обновлено в 11:43
Происшествия

В Москве задержан Алексей Навальный

По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.
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Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
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Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России

Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
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Экономика

Госдума повысила НДС на пальмовое масло

Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
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Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает использовать на охоте лук и стрелы.
Обновлено в 11:06
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
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Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии

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Армия и оружие

Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским морем

Обновлено в 02:19
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