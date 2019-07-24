Футбол
«Урал» заключил контракт с хавбеком НасыровымСпорт-Экспресс 05:40
Российский полузащитник Исламжан Насыров стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба. 21-летний футболист уже присоединился к новой команде и провел в ее составе первую тренировку. Игрок ранее выступал за новотроицкую "Носту" в ПФЛ.
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Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Обновлено в 06:20
Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Великобритании
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 12:30
Наука
Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы
Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.
Обновлено в 12:33
Политика
В Петербурге начался митинг против нарушений на выборах
Обновлено в 12:08
Финансы
Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ
О возможности второго подряд снижения ставки — на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п. — в начале месяца заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 00:00
Экономика
Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»
Просьбу об обеспечительных мерах истец обосновал опасениями, что ответчики могут предпринять «действия, направленные на сокрытие своих активов и уменьшение объема принадлежащего им имущества».
Обновлено в 11:03
Экономика
В США оштрафовали Facebook на $5 млрд
Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
Обновлено в 10:39
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Полковник Сакри утверждает, что к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить черные ящики им. Стоит отметить, что в фильме интервью дает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
Обновлено в 13:24
Единоборства
Боксер Дадашев будет похоронен в Санкт-Петербурге
Обновлено в 11:59
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Футбол
«Монако» и Головин презентовали выездную форму
«Монако» представил новую выездную форму на сезон-2019/20. Экипировка выполнена в черном цвете с золотистыми вставками.
Обновлено в 12:25
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Политика
Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам
Обновлено в 12:45
Общество
Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян
«Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 02:11
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Обновлено в 13:12
Культура
Определен список любимых сериалов королевы Елизаветы II
Королева Елизавета II, ежегодно отправляясь на летний отдых в резиденцию Балморале, берет с собой коллекцию DVD-дисков с любимыми сериалами и телешоу, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района Шестуна госпитализируют в «Кащенко»
Ранее сообщалось, что экс-глава Серпуховского района Шестун порезал руку во время суда.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Суд в Петербурге отправил в СИЗО отца, избившего ребенка дверью
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Сергея Павлова, которого задержали по подозрению в избиении своего 8-летнего сына входной дверью, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 11:50
Гаджеты
Nokia выпустила две новые модели кнопочных телефонов
Обновлено в 12:24
Политика
МИД возмутился блокировкой сайта в Латвии
В ведомстве считают, что блокировка Baltnews.lv, принадлежащего МИА «Россия сегодня», — часть этой кампании по зачистке.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Москве задержан Алексей Навальный
По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:30
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Космос
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом
Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает использовать на охоте лук и стрелы.
Обновлено в 11:06
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии
Обновлено в 12:15