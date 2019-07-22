Футбол
«Урал» заключил контракт с КухарчикомРИА Новости 09:28
Екатеринбургский "Урал" пополнился польским полузащитником Михалом Кухарчиком, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Кухарчик перешел в "Урал" из варшавской "Легии". О сроках контракта с 28-летним игроком не сообщается.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:44, Вашингтон
Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено в 05:53
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в официальном отпуске, сообщила в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 08:10
Общество
Шеф-редактор «Пусть говорят» умер в 29 лет
Умер шеф-редактор ток-шоу «Пусть говорят» Денис Коновалов. Об этом сообщили в эфире Первого канала, на котором выходит передача.
Обновлено в 09:31
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Экономика
Ростех сообщил о почти 100% выполнении гособоронзаказа в 2018 году
Гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов представил годовой отчет президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 07:33
Политика
ОБСЕ оценила выборы в Верховную раду
Выборы в Верховную раду Украины прошли прозрачно и соответствовали международным стандартам.
Обновлено в 08:44
Здоровье
Новая российская вакцина от гриппа поступит в продажу в августе
Отмечается, что препарат для иммунизации взрослых успешно прошел регистрацию в Минздраве России. Новинка поступит в продажу в августе.
Обновлено в 09:09
Политика
В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Ростовом»
Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2). В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, красно-белые показали тренировку команды, её прибытие на стадион «Ростов Арена», где проходил матч, настрой болельщиков, а также самые интересные моменты встречи.
Обновлено в 06:01
Здоровье
В Забайкалье пациенты больницы сами стирают бинты
В краевом минздраве отметили, что больница в Вершино-Дарасунском оснащена медикаментами на восемь месяцев вперед и одних бинтов там сейчас 184 штуки.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Сирийские С-300 открыли огонь по неопознанной воздушной цели
Сегодня ночью стало известно о том, что сирийские системы противовоздушной обороны С-300, дислоцированные в районе города Масьяф, открыли огонь по неопознанной воздушной цели.
Обновлено в 00:41
Политика
На Украине подсчитали более трети голосов по итогам парламентских выборов
Центризбирком Украины подсчитала более 35 процентов голосов, отданных избирателями в ходе прошедших накануне выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Россия и Турция ведут переговоры по производству деталей для С-400
Россия и Турция ведут переговоры по вопросам лицензионного производства элементов зенитных ракетных комплексов С-400, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Обновлено в 08:38
Футбол
Стало известно, с кем сыграет «Спартак» в третьем раунде Лиги Европы
Соперником «Спартака» в третьем раунде Лиги Европы будет швейцарский ФК «Тун», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено в 06:35
Путешествия
Из Екатеринбурга уходит последний европейский авиаперевозчик
Ранее из Екатеринбурга ушли такие известные перевозчики, как Czech Airlines, Lufthansa, Alitalia и Air Moldova.
Обновлено в 09:14
Общество
Пострадавшие от наводнения в Прикамье получат компенсацию
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
В Армении ждут «сюрпризов» при поставках российских истребителей
Армения ждет поставку из России истребителей Су-30СМ. Минобороны страны заплатило за четыре судна наличными и кредитными средствами по $22 млн за каждый, сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян, передает Sputnik Армения.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Бывший гендиректор Антипинского НПЗ может скрываться за границей
Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 35 млн рублей, может скрываться за границей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управления СК по Тюменской области.
Обновлено в 09:05
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Гимнастка упала с высоты в Центре цирковых искусств в Москве
Воздушная гимнастка Анна Андрюшкова упала с высоты во время выступления в Центре цирковых искусств в московском районе Измайлово.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
ВСУ сорвали перемирие, обстреляв село в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали перемирие в Донбассе, введенное с полуночи 21 июля, и обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
В Алуште закрыли детский лагерь «Берег» из-за санитарных нарушений
В территориальном отделе по городу Алуште Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю РИА Новости Крым рассказали о выявленных нарушениях на пищеблоке лагеря «Берег».
Обновлено в 06:49
Единоборства
Олейник проиграл нокаутом за 12 секунд
Российский тяжеловес Ultimate Fighting Championship (UFC) Алексей Олейник (57-13-1) проиграл тяжёлым нокаутом в первом раунде Уолту Харрису (13-7) на турнире UFC в Техасе.
Обновлено 20 июля в 23:22