Футбол

«Урал» заключил контракт с КухарчикомРИА Новости 09:28

Екатеринбургский "Урал" пополнился польским полузащитником Михалом Кухарчиком, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Кухарчик перешел в "Урал" из варшавской "Легии". О сроках контракта с 28-летним игроком не сообщается.
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