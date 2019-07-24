Футбол
«Урал» заключил контракт с 21-летним российским хавбекомSoccer.ru 06:07
"Урал" объявил о переходе полузащитника "Носты" Исламжана Насырова. 21-летний футболист уже присоединился к команде и провел в ее составе первую тренировку.
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