Футбол

«Урал» заключил контракт с 21-летним российским хавбекомSoccer.ru 06:07

"Урал" объявил о переходе полузащитника "Носты" Исламжана Насырова. 21-летний футболист уже присоединился к команде и провел в ее составе первую тренировку.
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«Урал» объявил о переходе полузащитника «Носты» Насырова

Sport24.ru06:27

«Урал» подписал полузащитника студенческой сборной России

Матч ТВ06:47

«Урал» заключил контракт с 21-летним российским хавбеком

Soccer.ru06:07

«Урал» заключил контракт с полузащитником «Носты»

Советский спорт06:16

«Урал» заключил контракт с полузащитником Исламжаном Насыровым

РИА Новости06:05

«Урал» заключил контракт с 21-летним полузащитником, выступавшим в ПФЛ

Чемпионат06:02

«Урал» заключил контракт с хавбеком Насыровым

Спорт-Экспресс05:40
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Политика

Памфилова встретится с кандидатами, снятыми с выборов в Мосгордуму

Обновлено 22 июля в 22:26
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СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома

Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
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В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
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Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
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Политика

Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней

Начиная с завтрашнего дня россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 05:10
Общество

Госдума приняла закон о новых пособиях на ребенка

Обновлено в 06:13
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Навальный сообщил о своем задержании

Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Происшествия

СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»

Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Политика

Генсек Совета Европы сомневается в суверенитете Украины

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд выразил свои поздравления партии Зеленского «Слуга народа» в связи с победой на выборах в Раду, отметив, что страна встала на «путь к суверенному украинскому государству», в котором создаются новые надежды.
Обновлено в 04:38
Футбол

Хавбек «Реала» Асенсио может пропустить сезон из-за травмы

Обновлено в 05:39
Общество

Госдума приняла в третьем чтении закон о фитнес-центрах

Госдума 24 июля приняла в третьем чтении закон о фитнес-центрах.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
Обновлено в 07:11
Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Политика

Константин Боровой попросил политическое убежище в США

Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Общество

Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО

Обновлено в 06:25
Общество

Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»

В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Обновлено в 06:25
Энергетика

«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»

На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову

Известная телеведущая и модель Виктория Лопырёва поделилась, почему у неё не сложились отношения с певцом Николаев Басковым.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Россия начала военные учения перед маневрами НАТО в Грузии

Ранее сообщалось, что многонациональные учения Agile Spirit 2019 («Проворный дух») начнутся в Грузии 27 июля и пройдут по 9 августа, в них примут участие свыше 3 тыс. военных из 14 стран НАТО.
Обновлено вчера в 11:29
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Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне

Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Интернет

СМИ обвинили Apple в прослушке пользователей

Сообщается, что компания нанимает работников, которые прослушивают голосовые команды и разговоры пользователей Газета El Pais пишет, что компания Apple нанимает сотрудников, которые прослушивают голосовые команды пользователей и их личные разговоры.
Обновлено в 05:42
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ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила»

За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.
Обновлено в 04:19
Экономика

Российские банки хотят получить право приостанавливать решения ЦБ

Ассоциация банков России (АБР) планирует в сентябре обратиться в Центробанк с просьбой предоставить банкам право приостанавливать решение регулятора, если они не согласны с выводами ЦБ, сообщил вице-президент ассоциации Анатолий Козлачков «РИА Новости».
Обновлено в 04:47
Происшествия

На Кубани мать посаженного на цепь мальчика надеется на помощь родных

Обновлено в 06:31
Авто

Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos

Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
Обновлено вчера в 12:02
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«Чуть не уронила телефон!» Рианна показала фото девочки, похожей на нее как близнец

Певица не рассказала, откуда узнала о малышке, которую зовут Алаа, но призналась, что чуть не уронила телефон от неожиданности.
Обновлено в 06:21
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Отказ от завтрака приводит к ожирению

Обновлено вчера в 16:20
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