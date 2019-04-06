Футбол

«Урал» одержал волевую победу над «Енисеем»Газета.Ru 09:10

Урал — Енисей
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Стефан Страндбург
13′
21′
Дмитрий Ятченко
25′
Дмитрий Торбинский
46′
Дмитрий Торбинский
Павел Комолов
58′
Артур Саркисов
Константин Савичев
63′
Александр Зотов
Петрюс Бумаль
Павел Погребняк
68′
Николай Димитров
72′
Николай Димитров
Марко Араторе
81′
83′
Олег Данченко
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
83′
84′
Олег Данченко
Михаил Костюков
Павел Погребняк
85′
Андрей Панюков
87′
90′+2′
Михаил Костюков
Встреча завершилась со счетом 3:2. Изначально "Енисей" одерживал победу благодаря реализованному пенальти Дмитрия Ятченко и оформленному голу Александра Зотова, однако потом "Урал" отыграл один мяч на 72-й минуте (Николай Димитров), следующий - за пять минут до конца основного времени (Павел Погребняк), и принесший победу - в следующей же атаке (Андрей Панюков).
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