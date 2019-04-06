«Урал» одержал волевую победу над «Енисеем»Газета.Ru 09:10

Встреча завершилась со счетом 3:2. Изначально "Енисей" одерживал победу благодаря реализованному пенальти Дмитрия Ятченко и оформленному голу Александра Зотова, однако потом "Урал" отыграл один мяч на 72-й минуте (Николай Димитров), следующий - за пять минут до конца основного времени (Павел Погребняк), и принесший победу - в следующей же атаке (Андрей Панюков).

Спорт день за днем

Все про Спорт ру

Политика Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля.

Армия и оружие Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.

Экономика ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.

Кино Александр Адабашьян вспоминает Георгия Данелию На этой неделе не стало легенды мира кино - Георгия Данелии. Бывший архитектор и выдающийся режиссер.

Политика Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Хоккей Илья Воробьев: «У Прохоркина была уважительная причина не играть» Главный тренер СКА Илья Воробьев поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:2) в шестом матче финала Западной конференции.

Армия и оружие Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.

Армия и оружие Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Общество На улице Блохина появилось общественное пианино Инструмент накрыли пленкой, обезопасив его тем самым от непредвиденных осадков.

Политика Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.

Наука Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Армия и оружие В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.

Авто Пять бюджетных кроссоверов, которых не хватает в России Kia Tusker Поклонники компании Kia заждались компактный кроссовер, который мыслится как аналог сверхпопулярной в России Hyundai Сrета.

Политика ЦИК Украины рассказал о последнем шансе Тимошенко попасть во второй тур выборов В ЦИК Украины пояснили, при каких обстоятельствах фамилия Тимошенко может быть включена в бюллетень во втором туре выборов президента Украины.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным Зеленский еще раз подчеркнул, что первый этап переговоров - это прекращение огня на востоке.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы Сестра Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году, опубликовала в Instagram архивное видео с участием сына певицы Платона.

Политика МИД Венгрии вызвал посла Украины Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.

Политика Соловьёв выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.

Авто Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.