Футбол

Урал — Рубин 2:1ProstoProSport 11:22

Урал — Рубин
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Егорычев
1′
4′
Дмитрий Полоз
11′
Хорен Байрамян
19′
Данил Степанов
Петрюс Бумаль
Эрик Бикфалви
53′
Павел Погребняк
Роман Емельянов
66′
66′
Евгений Башкиров
Павел Могилевец
72′
Вячеслав Подберезкин
Роман Акбашев
79′
Дмитрий Полоз
Александр Бухаров
81′
Александр Бухаров
Эрик Бикфалви
85′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
85′
«Урал» переиграл «Рубин» в домашнем матче 24-го тура российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1. Команды обменялись быстрыми мячами на старте встречи.
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