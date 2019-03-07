«Урал» показал раздевалку после победы над «Спартаком»Sportbox.RU 14:43

«Урал» на своем поле победил «Спартак» (1:0) в ответном четвертьфинальном матче Кубка России. После встречи пресс-служба екатеринбургского клуба показала раздевалку команды.

«Урал» показал раздевалку после победы над «Спартаком»

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