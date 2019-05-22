«Урал» встретится с «Локомотивом» в финале Кубка РоссииБомбардир.ру 06:24

Сегодня в Самаре на стадионе «Самара Арена» состоится финал Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом». Главный тренер екатеринбургской команды Дмитрий Парфенов сыграет в решающей игре национального кубка во второй раз подряд: в сезоне-2017 / 18 он с "Тосно" переиграл в финале "Авангард" (2:1).

«Урал» встретится с «Локомотивом» в финале Кубка России

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