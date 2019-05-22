Футбол
«Урал» встретится с «Локомотивом» в финале Кубка РоссииБомбардир.ру 06:24
Дмитрий Баринов
|27′
Дмитрий Баринов
|40′
|56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
|59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
|67′
|83′
Михаил Меркулов
|84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
|87′
Роман Емельянов
Гильерме
|90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
|90′+4′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
7
Крыховяк
14
Чорлука
84
Лысов
96
Жемалетдинов
6
Баринов
23
Тарасов
4
Фернандеш
59
Миранчук
21
Кварацхелия
31
Годзюр
15
Кулаков
8
Страндбург
14
Бавин
27
Меркулов
11
Ильин
13
Бумаль
21
Араторе
92
Емельянов
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Сегодня в Самаре на стадионе «Самара Арена» состоится финал Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом». Главный тренер екатеринбургской команды Дмитрий Парфенов сыграет в решающей игре национального кубка во второй раз подряд: в сезоне-2017 / 18 он с "Тосно" переиграл в финале "Авангард" (2:1).
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