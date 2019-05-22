Футбол

«Урал» встретится с «Локомотивом» в финале Кубка РоссииБомбардир.ру 06:24

Локомотив — Урал
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Финал, сегодня
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Дмитрий Баринов
40′
56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
67′
83′
Михаил Меркулов
84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
87′
Роман Емельянов
Гильерме
90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
90′+4′
Сегодня в Самаре на стадионе «Самара Арена» состоится финал Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом». Главный тренер екатеринбургской команды Дмитрий Парфенов сыграет в решающей игре национального кубка во второй раз подряд: в сезоне-2017 / 18 он с "Тосно" переиграл в финале "Авангард" (2:1).
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