«Урал» в гостях разделил очки с «Арсеналом»Правда УрФО 09:32

Футболисты «Урала» завершили вничью гостевой матч 23-го тура российской Премьер-лиги против тульского «Арсенала». Соперники создали немало угроз воротам, но забить хотя бы один гол так и не смогли.

«Урал» в гостях разделил очки с «Арсеналом»

Политика Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.

Происшествия Полиция Лондона не считает инцидент у посольства Украины терактом Инцидент в Лондоне, во время которого водитель протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль посла, не связан с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное столичной полицией.

Автоспорт Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.

Политика Лавров: «блицкриг» США не удался в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, заявил, что США не удался «блицкриг» в Венесуэле.

Происшествия НАК опубликовал видео с места проведения операции в Тюмени Национальный антитеррористический комитет (НАК) на своей странице «ВКонтакте» опубликовал видео из Тюмени, где проводилась контртеррористическая операция (КТО).

Авто Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.

Политика Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Шоу-бизнес Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке Максим Виторган отошел от разрыва с Ксенией Собчак. Его "засекли" в обществе неизвестной эффектной блондинки, пишет "7 дней".

Происшествия По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.

Происшествия Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Общество В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.

Происшествия В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.

Наука Создана эффективная вакцина против рака Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.

Футбол Нападающий ЦСКА Нисимура получил перелом скуловой кости Нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3) получил перелом левой скуловой кости.

Шоу-бизнес Вдова Децла прячет сына от родни рэпера Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.

Общество Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Происшествия Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.

Шоу-бизнес Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.