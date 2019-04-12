Футбол

«Урал» в гостях разделил очки с «Арсеналом»Правда УрФО 09:32

Футболисты «Урала» завершили вничью гостевой матч 23-го тура российской Премьер-лиги против тульского «Арсенала». Соперники создали немало угроз воротам, но забить хотя бы один гол так и не смогли.
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«Арсенал» и «Урал» голов не забили, но фанаты в Туле точно не скучали

Евро-футбол.ру08:55

Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Урал»

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«Огненный матч»: тульский «Арсенал» сдержал свое слово

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Первый сухой матч «Урала». Команда Парфенова устояла в Туле

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«Арсенал» продлил свою беспроигрышную серию

Metaratings09:05

Во время матча «Арсенал» – «Урал» в Туле будут дежурить наряды полиции и Росгвардии

MySLO.ru04:05

«Арсенал» и «Урал» разошлись миром

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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:40, Ашберн
Политика

Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Полиция Лондона не считает инцидент у посольства Украины терактом

Инцидент в Лондоне, во время которого водитель протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль посла, не связан с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное столичной полицией.
Обновлено в 11:11
Авто

Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае

Обновлено вчера в 11:45
Автоспорт

Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников

Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Футбол

Ахмат — Локомотив 1:3

Обновлено в 14:26
Политика

Лавров: «блицкриг» США не удался в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, заявил, что США не удался «блицкриг» в Венесуэле.
Обновлено в 08:35
Происшествия

НАК опубликовал видео с места проведения операции в Тюмени

Национальный антитеррористический комитет (НАК) на своей странице «ВКонтакте» опубликовал видео из Тюмени, где проводилась контртеррористическая операция (КТО).
Обновлено вчера в 17:31
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Авто

Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В Китае наградили российского туриста за спасение утопающего на пляже

Обновлено в 04:08
Происшествия

Во Франции прошли протесты «жёлтых жилетов»

Обновлено в 10:25
Авто

Xiaomi и Huawei создадут свои автомобили

Обновлено в 12:56
Игры

В Mortal Kombat 11 будут микротранзакции

Обновлено в 12:56
Политика

Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Футбол

«Ростов-Дон» вышел в «Финал четырех» женской Лиги чемпионов

Обновлено в 10:50
Футбол

Голы Гризманна и Мораты принесли «Атлетико» победу в матче с «Сельтой»

На 74-й минуте «Атлетико» удвоил преимущество усилиями форварда Альваро Мораты, установившего окончательный счёт в матче.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес

Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке

Максим Виторган отошел от разрыва с Ксенией Собчак. Его "засекли" в обществе неизвестной эффектной блондинки, пишет "7 дней".
Обновлено в 06:43
Происшествия

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Наука

Создана эффективная вакцина против рака

Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.
Обновлено вчера в 11:15
Футбол

Нападающий ЦСКА Нисимура получил перелом скуловой кости

Нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3) получил перелом левой скуловой кости.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Вдова Децла прячет сына от родни рэпера

Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено в 11:10
Общество

Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ

Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома

Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
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