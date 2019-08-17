Футбол

«Урал» сыграет с «Крыльями» в 6-м туре РПЛ, «Тамбов» — с «Краснодаром»Нева Спорт вчера в 20:03

Зенит — Ахмат
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
7′
Ризван Уциев
14′
Бернард Бериша
Игорь Смольников
24′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
46′
Ярослав Ракицкий
55′
62′
Бернард Бериша
Одисе Роши
66′
Одисе Роши
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
68′
Магомед Оздоев
74′
81′
Олег Иванов
Андрес Понсе
Эмильяно Ариэль Ригони
Далер Кузяев
83′
90′+1′
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
90′+5′
Зоран Нижич
1 фото
«Крылья» располагаются в шаге от зоны вылета — на 14-м месте с 3 очками, завоеванными еще в первом туре. В 16:30 на поле выйдут «Тамбов» и «Краснодар». Игра состоится в Саранске, так как «Тамбов» пока не может принимать матчи на домашнем стадионе.
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