Футбол

«Урал» сыграет с «Крыльями» в 6-м туре РПЛ, «Тамбов» — с «Краснодаром»Нева Спорт вчера в 20:03

Урал — Крылья Советов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
16′
Раду Гынсарь
28′
Раду Гынсарь
Роман Емельянов
30′
42′
Александр Гацкан
Срджан Мияйлович
45′+2′
Дмитрий Комбаров
Павел Погребняк
Андрей Панюков
46′
Николай Димитров
Юрий Бавин
63′
Роман Емельянов
67′
69′
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
70′
Дмитрий Кабутов
76′
Дмитрий Кабутов
Антон Зиньковский
79′
Александр Соболев
Андрей Панюков
81′
84′
Деян Радоньич
Денис Кулаков
88′
Владимир Ильин
Артем Юсупов
88′
Андрей Панюков
90′+3′
«Крылья» располагаются в шаге от зоны вылета — на 14-м месте с 3 очками, завоеванными еще в первом туре. В 16:30 на поле выйдут «Тамбов» и «Краснодар». Игра состоится в Саранске, так как «Тамбов» пока не может принимать матчи на домашнем стадионе.
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