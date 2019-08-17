Футбол
«Урал» сыграет с «Крыльями» в 6-м туре РПЛ, «Тамбов» — с «Краснодаром»Нева Спорт вчера в 20:03
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
|16′
Раду Гынсарь
|28′
Раду Гынсарь
Роман Емельянов
|30′
|42′
Александр Гацкан
Срджан Мияйлович
|45′+2′
Дмитрий Комбаров
Павел Погребняк
Андрей Панюков
|46′
Николай Димитров
Юрий Бавин
|63′
Роман Емельянов
|67′
|69′
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
|70′
Дмитрий Кабутов
|76′
Дмитрий Кабутов
Антон Зиньковский
|79′
Александр Соболев
Андрей Панюков
|81′
|84′
Деян Радоньич
Денис Кулаков
|88′
Владимир Ильин
Артем Юсупов
|88′
Андрей Панюков
|90′+3′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
8
Емельянов
21
Насыров
14
Бавин
13
Бумаль
10
Бикфалви
6
Аугустыняк
79
Юсупов
20
Панюков
1
Рыжиков
22
Анюков
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
17
Зиньковский
9
Радоньич
20
Мияйлович
40
Тимофеев
99
Канунников
7
Соболев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
«Крылья» располагаются в шаге от зоны вылета — на 14-м месте с 3 очками, завоеванными еще в первом туре. В 16:30 на поле выйдут «Тамбов» и «Краснодар». Игра состоится в Саранске, так как «Тамбов» пока не может принимать матчи на домашнем стадионе.
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«Урал» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата России 17 августа 2019 года
LiveSport.ru15 августа в 19:00
«Урал» — «Крылья Советов» 17 августа 2019 года: прогноз на матч 6-го тура РПЛ
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