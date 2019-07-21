Футбол
«Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛГазета.Ru 09:00
Екатеринбургский "Урал" с крупным счетом одержал победу над грозненским "Ахматом" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая проходила на поле уральской команды, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
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