Екатеринбургский "Урал" с крупным счетом одержал победу над грозненским "Ахматом" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая проходила на поле уральской команды, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ

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