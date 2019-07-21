Футбол

«Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛГазета.Ru 09:00

Екатеринбургский "Урал" с крупным счетом одержал победу над грозненским "Ахматом" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая проходила на поле уральской команды, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Урал» разгромил «Ахмат» и вышел на первое место в РПЛ

Нева Спорт09:12

«Урал» дома разгромил «Ахмат»

Матч ТВ08:56

«Урал» разгромил «Ахмат» в матче 2-го тура РПЛ

Чемпионат09:05

«Урал» разгромил «Ахмат» на домашней арене

Soccer.ru08:55

«Урал» разгромил «Ахмат» во 2-м туре и возглавил таблицу РПЛ

Sport24.ru08:56

«Урал» разгромил «Ахмат» и вышел на первое место

Спорт-Экспресс08:54

«Урал» разгромил «Ахмат» (3:0) и лидирует в РПЛ после двух туров

Sports.ru04:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:59, Вашингтон
Кино

Первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено 19 июля в 18:57
Политика

Зеленский проголосовал на выборах в Раду

Обновлено в 05:44
Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 23:26
Политика

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИ

Обновлено в 09:33
Армия и оружие

В СМИ заявили, что Израиль способен обойти С-300 и отключить российские БПЛА

В издании «Свободная пресса» вышел материал, в котором со ссылкой на зарубежных экспертов заявлено, будто бы Израиль способен в любой момент «отключить» российские БПЛА и обойти оборону зенитных ракетных комплексов С-300, находящихся в Сирии.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Украинские военные сорвали перемирие

Обновлено в 06:40
Политика

Британский министр финансов Хаммонд объявил о своей отставке

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд объявил, что уйдет в отставку до смены премьер-министра страны, которая произойдет в среду, 24 июля.
Обновлено в 07:53
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне

Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.
Обновлено в 06:33
Спорт

Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на ЧМ

Мужская сборная России в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Евгения Рылова завоевала серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:46
Религия

Верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери

В местном ряду иконостаса Елоховского собора находится чтимый список Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 08:03
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов

Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23
Религия

Тверской губернатор передал РПЦ мощи святого покровителя Торжка

Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал Русской православной церкви мощи преподобного Аркадия Новоторжского, покровителя Торжка, которые будут храниться в местном Борисоглебском монастыре - старейшем на территории России.
Обновлено в 08:10
Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Обновлено в 09:07
Политика

Эксперт прокомментировал слова Зеленского о будущем премьере Украины

Политолог Юрий Светов оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, какими качествам должен обладать будущий премьер-министр.
Обновлено в 08:57
Общество

Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых август не будет удачным

Павел Глоба решил ответить на этот вопрос и дал прогноз в отношении трех знаков Зодиака.
Обновлено 19 июля в 23:29
Наука

Ученые рассказали о простом способе хорошо выспаться

Исследователи из Университета Техаса выяснили, что быстрее уснуть и значительно улучшить качество сна можно, если за 90 минут до ночного отдыха принять ванну с температурой воды 104-109 градусов по Фаренгейту (40-43 градуса по Цельсию).
Обновлено в 07:28
Политика

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Футбол

Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»

Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу.
Обновлено в 10:06
Политика

Обнародованы данные Национального экзит-пола на выборах в Раду

Обновлено в 07:39
Гаджеты

Стоимость Nokia 9 PureView снизилась до €500

Выпуск смартфона Nokia 9 PureView с пятью модулями основной камеры состоялся в начале 2019 года по цене €700.
Обновлено в 07:53
Футбол

«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону

Московский «Спартак» отреагировал на применение силы со стороны полиции во время задержания болельщиков красно-белых после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 10:15
Общество

Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе

Обновлено в 07:14
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Транспорт

Дворы многоэтажек подтопило из-за дождя в Краснодаре

Придворовые территории многоэтажных жилых комплексов оказались подтопоены в Краснодаре из-за затяжного дождя, затруднено движение трамваев, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Саратове шесть человек пострадали в результате ДТП с такси

Обновлено в 08:33
Политика

На украинском избирательном участке сейф заменили кастрюлей

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал в своём Facebook фотографию с избирательного участка на Украине, на котором в качестве сейфа использовалась кастрюля.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

В Германии назвали БМП «Пума» крупнейшей ошибкой бундесвера

Обновлено в 03:31
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное