Футбол
Футбольный клуб «Урал» расторг контракт с полузащитником Алексеем Евсеевым. Игрок, выступавший за «шмелей» с лета 2017 года, покидает команду по взаимному согласию сторон. В екатеринбургский клуб Алексей Евсеев перешел полтора года назад из команды «Зенит-2».
Телеканал ОТВ02:54
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Футбол
Головин попал в число худших трансферов чемпионата Франции в 2018 году
Российский полузащитник Монако Александр Головин вошел в топ-10 худших трансферов чемпионата Франции этого года.
Обновлено в 02:54
Футбол
Дзюба назван лучшим футболистом 2018 года в России
Нападающий "Зенита" и российской сборной Артем Дзюба признан лучшим футболистом страны по итогам уходящего года.
Обновлено в 03:40
Футбол
Карпов может перейти из «Зенита» в «Крылья Советов»
Обновлено в 02:38
Футбол
Вратарь «Тюмени» отправится на сборы с «Рубином»
В нынешнем сезоне Обухов выступает на позиции второго вратаря «Тюмени» (провёл 6 матчей, в которых пропустил 10 голов).
Обновлено в 04:00
Футбол
Вайгль может покинуть «Боруссию» Д
Полузащитник «Боруссии» Д Юлиан Вайгль намерен покинуть немецкую команду. Скорее всего, уже зимой хавбек переберется в другой клуб.
Обновлено в 04:43
Футбол
«Химки» одержали победу над «Зенитом»
Обновлено в 00:28
Футбол
Гвардиола: «„Манчестер Сити“ стал лучше, чем в прошлом сезоне»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда стала лучше, чем в чемпионском сезоне-2016/17.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Промес заплатит штраф за вождение в нетрезвом виде
Суд оштрафовал экс-игрока московского «Спартака» Квинси Промеса за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Милан» может приобрести форварда ПСВ за 40 миллионов евро
Отмечается, что итальянский клуб уже обратился к агенту игрока Мино Райоле, который сообщил, что ПСВ хочет за футболиста 40 миллионов евро.
Обновлено в 00:18
Футбол
Артур: Молюсь, чтоб Неймар вернулся в «Барселону»
Хавбек "Барселоны" Артур Рамос прокомментировал слухи о возвращении в каталонский клуб нападающего "ПСЖ" Неймара.
Обновлено в 05:05
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко назвал самые слабые игры клуба в сезоне
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко назвал самые слабые игры команды в сезоне.
Обновлено в 00:52
Футбол
«Реал» хочет обменять Иско и Ковачича на Азара
Президент «Реала» Флорентино Перес не оставляет попыток заполучить в свои ряды полузащитника «Челси» Эдена Азара.
Обновлено вчера в 14:36
Футбол
Даниил Квят поздравил всех с зимними праздниками
В следующем сезоне Даниил Квят возвращается в Формулу 1 в составе Toro Rosso.
Обновлено в 04:55
Футбол
«Милан» в CAS обжалует санкции со стороны УЕФА
"Милан" на своем официальном сайте заявил, что обжалует санкции со стороны УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
Обновлено в 04:36
Футбол
Дефо получил медаль за победу в Кубке английской лиги спустя 10 лет
Экс-футболист "Тоттенхэма" Джермейн Дефо, который в настоящее время выступает за "Борнмут", получил медаль за победу в Кубке английской лиги, которую он одержал в 2008 году со "шпорами", через 10 лет после триумфа, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 03:00