Футбол

«Урал» разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства РоссииProstoProSport 06:01

Урал — Уфа
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Футболисты екатеринбургского «Урала» оказались сильнее сверстников из «Уфы» в первом туре молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Артем Шаболин, Сергей Архиповский, Денис Новиков и Ян Чижков.
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«Урал» разгромил «Уфу» в российском молодежном первенстве

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