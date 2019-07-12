Футбол
«Урал» разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства РоссииProstoProSport 06:01
Футболисты екатеринбургского «Урала» оказались сильнее сверстников из «Уфы» в первом туре молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Артем Шаболин, Сергей Архиповский, Денис Новиков и Ян Чижков.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:55, Вашингтон
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