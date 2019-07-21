Футбол

«Урал» разгромил «Ахмат» во втором туре чемпионата РоссииМК-Спорт 09:05

Урал — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Петрюс Бумаль
19′
Владимир Ильин
45′+2′
56′
Дамиан Шиманский
Отман Эль-Кабир
58′
61′
Дамиан Шиманский
Одисе Роши
75′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
Андрей Панюков
Юрий Бавин
76′
Юрий Бавин
78′
79′
Бернард Бериша
Конрад Михаляк
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
85′
Отман Эль-Кабир
Николай Димитров
89′
Екатеринбургский клуб «Урал» обыграл грозненский «Ахмат» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась с разгромным счётом 3:0.
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