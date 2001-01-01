Футбол
Урал — Ахмат 3:0Soccer.ru 05:35
Петрюс Бумаль
|19′
Владимир Ильин
|45′+2′
|56′
Дамиан Шиманский
Отман Эль-Кабир
|58′
|61′
Дамиан Шиманский
Одисе Роши
|75′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
Андрей Панюков
Юрий Бавин
|76′
Юрий Бавин
|78′
|79′
Бернард Бериша
Конрад Михаляк
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
|85′
Отман Эль-Кабир
Николай Димитров
|89′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
8
Емельянов
27
Меркулов
88
Погребняк
6
Аугустыняк
14
Бавин
13
Бумаль
17
Димитров
11
Ильин
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
21
Роши
20
Нижич
59
Харин
9
Михаляк
19
Иванов
23
Швец
11
Силва
18
Понсе
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
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