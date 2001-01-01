Футбол

Урал — Ахмат 3:0Областная газета 08:52

Урал — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Петрюс Бумаль
19′
Владимир Ильин
45′+2′
56′
Дамиан Шиманский
Отман Эль-Кабир
58′
61′
Дамиан Шиманский
Одисе Роши
75′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
Андрей Панюков
Юрий Бавин
76′
Юрий Бавин
78′
79′
Бернард Бериша
Конрад Михаляк
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
85′
Отман Эль-Кабир
Николай Димитров
89′
Футбольный клуб "Урал" одержал вторую победу подряд в новом сезоне. "Шмели" на своем поле разгромил "Ахмат" - 3:0. В первом тайме команды показывали равную игру, в самом начале игры преимуществом владел "Ахмат", ближе к перерыву инициатива перешла к хозяевам.
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