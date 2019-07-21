Футбол
«Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата РоссииРИА Новости 09:07
Футболисты екатеринбургского "Урала" разгромили на своем поле "Ахмат" в матче 2-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Екатеринбурге в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:29, Вашингтон
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