Футболисты екатеринбургского "Урала" разгромили на своем поле "Ахмат" в матче 2-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Екатеринбурге в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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Политика Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш» Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".

Футбол Ростов — Спартак 2:2 После первого тайма счет равный – 1:1. На 23-й минуте мяч забил ростовчанин Хорен Байрамян.

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Армия и оружие Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» провел противолодочные учения в Баренцевом море Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" во взаимодействии с атомной подводной лодкой в воскресенье провел противолодочные учения в Баренцевом море.

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Космос 50 лет назад состоялась высадка на Луну Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.

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