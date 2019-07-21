Футбол

«Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата РоссииVprognoze.ru 11:46

Урал — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Петрюс Бумаль
19′
Владимир Ильин
45′+2′
56′
Дамиан Шиманский
Отман Эль-Кабир
58′
61′
Дамиан Шиманский
Одисе Роши
75′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
Андрей Панюков
Юрий Бавин
76′
Юрий Бавин
78′
79′
Бернард Бериша
Конрад Михаляк
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
85′
Отман Эль-Кабир
Николай Димитров
89′
«Урал» разгромил «Ахмат» в поединке чемпионата России. Встреча второго тура состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. «Урал» вышел вперед под самый занавес первого тайма. Гол на свой счет записал Владимир Ильин.
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