Футбол
«Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата РоссииVprognoze.ru 11:46
Петрюс Бумаль
|19′
Владимир Ильин
|45′+2′
|56′
Дамиан Шиманский
Отман Эль-Кабир
|58′
|61′
Дамиан Шиманский
Одисе Роши
|75′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
Андрей Панюков
Юрий Бавин
|76′
Юрий Бавин
|78′
|79′
Бернард Бериша
Конрад Михаляк
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
|85′
Отман Эль-Кабир
Николай Димитров
|89′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
8
Емельянов
27
Меркулов
88
Погребняк
6
Аугустыняк
14
Бавин
13
Бумаль
17
Димитров
11
Ильин
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
21
Роши
20
Нижич
59
Харин
9
Михаляк
19
Иванов
23
Швец
11
Силва
18
Понсе
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
«Урал» разгромил «Ахмат» в поединке чемпионата России. Встреча второго тура состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. «Урал» вышел вперед под самый занавес первого тайма. Гол на свой счет записал Владимир Ильин.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:29, Вашингтон
Здоровье
Депздрав рекомендует москвичам отдыхать на море с маленькими детьми не менее двух недель для их адаптации
В дальнейшем, в течение дня должны быть дробные купания, оптимальное время - не больше пяти-пятнадцати минут, иначе высок риск переохлаждения, особенно если для ребенка не прошел еще период адаптации.
Обновлено в 05:00
Политика
ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в Раду
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 16:00, во внеочередных выборах в Верховную раду приняли участие 36,25% избирателей.
Обновлено в 09:59
Экономика
Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году
Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 11:41
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено в 08:06
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel, входящая в состав компании The Walt Disney Co, на фестивале Comic Con в Сан-Диего анонсировала фильмы и сериалы четвертой фазы своей киновселенной.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Устранен сбой, задержавший «Сапсаны»
Из-за сбой три скоростных поезда "Сапсан" были задержаны на 8-14 минут.
Обновлено в 10:37
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Разорвался желудок: посетители зоопарка до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке трагически погиб жеребенок шетлендской пони. Посетители закормили его до смерти. У малыша случился заворот кишок.
Обновлено в 08:58
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Наука
Ученые обнаружили новую элементарную частицу
Обновлено вчера в 02:36
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Найдено «кладбище» Boeing 737 MAX
Пассажирские самолеты Boeing 737 MAX, на которых временно запрещено летать, не утилизируют.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
В прокуратуре Польши заявили, что пропавший мальчик из России был убит
Ранее польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели его отца.
Обновлено в 09:54
Единоборства
Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа
Российский боксер Максим Дадашев, у которого был диагностирован отек мозга после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, перенес трепанацию черепа.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Транспорт
Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в пятницу утром отменили и задержали 34 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено 19 июля в 02:58
Политика
Эксперт прокомментировал слова Зеленского о будущем премьере Украины
Политолог Юрий Светов оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, какими качествам должен обладать будущий премьер-министр.
Обновлено в 08:57
Футбол
«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»
Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2).
Обновлено в 11:28
Футбол
Главный тренер «Тамбова» отреагировал на поражение от «Локомотива»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Бывшая пассия принца Гарри пригласила на свадьбу Кейт Миддлтон
Бывшая возлюбленная принца Гарри собралась под венец. На церемонию венчания приглашен весь высший свет.
Обновлено вчера в 21:00
Транспорт
В Краснодаре количество подтопленных территорий увеличилось вдвое
Число подтопленных из-за дождей территорий в Краснодаре увеличилось практически вдвое - до 29 дворов и участков дорог, сообщает ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 12:18
Политика
Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии
«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Обстрел Первомайска ВСУ попал на видео
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено в 04:54
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Кино
«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Фильм "Мстители: Финал" может побить десятилетний рекорд "Аватара" по кассовым сборам.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В метро Санкт-Петербурга мужчина напал с ножом на глухонемых украинцев
В ночь на 20 июля в метро Санкт-Петербурга на станции «Пушкинская» мужчина изрезал ножом глухонемых пассажиров подземки, потому что не получил ответ на вопрос, выходят ли они.
Обновлено вчера в 14:11
Экономика
Минпромторг разъяснил идею ослабить регулирование продажи пива
В Минпромторге считают, что раздельное регулирование продажи пива и пивоваренных напитков будет способствовать снижению потребления крепкого алкоголя, пояснили "РГ" в ведомстве.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Стали известны предварительные данные экзитполов на выборах в Раду
Украинская журналистка Соня Кошкина (Ксения Василенко) обнародовала в своем Телеграм-канале предварительные результаты экзитполов на досрочных выборах в Верховную раду, которые проходят сегодня, по состоянию на 12.00.
Обновлено в 09:38