Футбол

«Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛГазета.Ru 09:00

Урал — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Петрюс Бумаль
19′
Владимир Ильин
45′+2′
56′
Дамиан Шиманский
Отман Эль-Кабир
58′
61′
Дамиан Шиманский
Одисе Роши
75′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
Андрей Панюков
Юрий Бавин
76′
Юрий Бавин
78′
79′
Бернард Бериша
Конрад Михаляк
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
85′
Отман Эль-Кабир
Николай Димитров
89′
Екатеринбургский "Урал" с крупным счетом одержал победу над грозненским "Ахматом" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая проходила на поле уральской команды, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
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