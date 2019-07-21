Футбол
«Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛГазета.Ru 09:00
Петрюс Бумаль
|19′
Владимир Ильин
|45′+2′
|56′
Дамиан Шиманский
Отман Эль-Кабир
|58′
|61′
Дамиан Шиманский
Одисе Роши
|75′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
Андрей Панюков
Юрий Бавин
|76′
Юрий Бавин
|78′
|79′
Бернард Бериша
Конрад Михаляк
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
|85′
Отман Эль-Кабир
Николай Димитров
|89′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
8
Емельянов
27
Меркулов
88
Погребняк
6
Аугустыняк
14
Бавин
13
Бумаль
17
Димитров
11
Ильин
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
21
Роши
20
Нижич
59
Харин
9
Михаляк
19
Иванов
23
Швец
11
Силва
18
Понсе
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
Екатеринбургский "Урал" с крупным счетом одержал победу над грозненским "Ахматом" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая проходила на поле уральской команды, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:58, Вашингтон
Политика
Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины
Обновлено в 05:53
Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду
Обновлено в 05:29
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке
Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Полтавские вандалы осквернили памятник Ватутину
Вандалы неоднократно обливали краской памятники генералу Ватутину в разных городах Украины, в том числе в Полтаве.
Обновлено в 09:03
Политика
В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет
Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Политика
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИ
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 09:33
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Сына Рудковской и Плющенко увезли на скорой прямо с тренировки
Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко увезли на скорой помощи прямо с тренировки.
Обновлено вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
Обновлено в 09:47
Футбол
В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове
Инцидент произошёл спустя примерно полчаса после финального свистка матча между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился со счётом 2:2. Трибуны стадиона опустели довольно быстро — уже спустя 10 минут большая часть болельщиков покинули «Ростов Арену».
Обновлено в 05:43
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Летевший из Москвы в Прагу Boeing 737 был вынужден вернуться в аэропорт столицы из-за возгорания на борту.
Обновлено в 06:46
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
ВСУ нанесли удар по Первомайску
Обновлено вчера в 14:14
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Происшествия
В Петербурге арестовали мужчину, напавшего на глухонемых в метро
В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро на станции "Пушкинская".
Обновлено в 08:13
Происшествия
Стендап-комик умер на сцене во время выступления
Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.
Обновлено в 06:55
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
В Горном Алтае турист погиб под лавиной
В Горном Алтае под лавиной в районе Северо-Чуйского хребта погиб турист, еще один получил травмы.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Экономика
Как изменился брокерский рынок за 3 года: исследование РБК Quote
За последние три года рынок брокерских услуг заметно изменился.
Обновлено в 02:13
Общество
В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы
В Екатеринбурге после ночной грозы затопило сразу несколько улиц, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 22:31
Здоровье
Как пережить смог: советы томских медиков
Как пережить смог: советы томских медиков Медики облздрава дали рекомендации, как томичам уберечься на время смога, окутавшего город.
Обновлено в 02:00
Футбол
Нападающий «Сочи» рассказал о нынешнем уровне «Спартака»
30-летний форвард футбольного клуба "Сочи" Никита Бурмистров поделился мнением о том, насколько силен на сегодняшний день московский "Спартак", передает "Чемпионат.Com".
Обновлено в 08:18
Происшествия
«Сапсаны» задерживаются из-за технической неисправности на станции
Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от 10 минут до 1 часа.
Обновлено в 07:21
Космос
Британец с Земли снял стыковку корабля «Союз МС-13» с МКС
Корабль накануне ночью доставил на станцию троих членов экипажа Британец Мартин Льюис опубликовал в Twitter видео стыковки корабля "Союз МС-13" с МКС, которое было снято с Земли.
Обновлено в 06:43