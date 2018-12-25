Футбол

«Урал» расторг контракт с Евсеевым
Спорт-Экспресс
05:47

Договор с 24-летним игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон. Евсеев играл за "Урал" с 2017 года.
Спорт-Экспресс05:47

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«Урал» расторг контракт с Евсеевым

Спорт-Экспресс05:47

«Урал» расторг контракт с Алексеем Евсеевым

Sports.ru04:09

«Урал» разорвал контракт с Евсеевым

Чемпионат04:39

«Урал» расторг контракт с Алексеем Евсеевым

РИА Новости04:31

«Урал» подтвердил расторжение контракта с Евсеевым

Soccer.ru04:14

Президент «Урала: «С Евсеевым расстались по-человечески. Это не бесталанный футболист»

Sport24.ru05:38

«Урал» расстался с полузащитником Евсеевым

Матч ТВ05:07
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Общество

Сенатор Клишас ответил на расследование Навального

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Политика

Медведев расширил санкции против Украины

Ответные санкции Первого ноября Россия в ответ на украинские санкции ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию

В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие

Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год

Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено в 07:35
Политика

В Кремле прокомментировали поездку детей брянских чиновников в Турцию

В Кремле не сомневаются, что благотворительный фонд урегулирует ситуацию вокруг нашумевшей поездки детей брянских чиновников в Турцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом

На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Общество

Глава Клинцов оплатил поездку детей чиновников в Турцию

Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов из собственных средств оплатил поездку детей чиновников в Турцию.
Обновлено в 09:42
Политика

Путин пригласил Лукашенко на предновогодний обед

Президент России Владимир Путин пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на предновогодний обед с целью обсуждения рабочих вопросов, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:45
Спорт

Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

Обновлено в 02:56
Происшествия

В Дагестане при обрушении моста пострадали три человека

В результате инцидента пострадали три человека, которые с различными травмами госпитализированы в местную больницу.
Обновлено в 09:14
Политика

Силуанов заявил о нарушении таможенного режима Белоруссии и России

Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что таможенный режим между Белоруссией и РФ периодически нарушается.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка

Обновлено в 02:38
Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Политика

Отец Бутиной заявил о многомиллионном долге перед адвокатами

Отец Марии Бутиной рассказал о большом долге перед адвокатами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:41
Авто

Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года

Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Сфотографировать место обрушения сопки в Хабаровском крае не удалось

Ранее в управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что в реку Бурея в 73 километрах от поселка Чекунда обрушилась часть сопки, одна из возможных причин - падение метеорита.
Обновлено вчера в 20:59
Космос

Российская S7 Space планирует построить орбитальный космодром

Частная российская компания S7 Space, входящая в состав S7 Group, объявила о планах по созданию орбитального космодрома.
Обновлено в 04:49
Политика

Медведев назначил Светлану Радионову главой Росприроднадзора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник, 25 декабря, назначил Светлану Радионову руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).
Обновлено в 08:05
Кино

Кевин Спейси сделал первое обращение после обвинения в домогательствах

В ноябре 2017 года, после обвинений в харассменте в отношении Энтони Рэпп, Кевин Спейси решил прекратить на время сниматься в кино и сериалах.
Обновлено в 03:40
Транспорт

Лимит скорости повысят на некоторых федеральных трассах

Обновлено в 00:31
Происшествия

Пациент частной клиники выстрелил во врача в Санкт-Петербурге

Пациент открыл стрельбу по врачу во время приема и, по предварительным данным, совершил самоубийство в частной клинике в Центральном районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте

Обновлено в 07:50
Происшествия

МЧС и ученые не увидели признаков падения метеорита в Хабаровском крае

Ранее в СМИ были обнародованы версии специалистов и ученых, по которым причиной перекрытия реки в Хабаровском крае никак не мог послужить метеорит.
Обновлено в 02:42
Общество

Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина

Несколько федеральных чиновников рассказали The Bell, что получили поздравления от главы «Роснефти» Игоря Сечина в виде корзинок с колбасой.
Обновлено в 06:50
Общество

Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом

Для поздравления депутат снялась на коне и с бокалом шампанского. Она поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку.
Обновлено в 03:45
Экономика

На развитие цифровой экономики потратят 1,8 трлн рублей за пять лет

Более 1,8 трлн рублей будет потрачено в 2019—2024 годах на реализацию национальной программы по развитию цифровой экономики.
Обновлено в 07:19
Политика

Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.
Обновлено вчера в 20:05
Общество

«Яндекс» рассказал о самых популярных покупках перед Новым годом

Обновлено в 05:01
Энергетика

Новак считает, что рынок нефти стабилизируется к лету

Рынок нефти стабилизируется к лету в результате сокращения добычи стран - членов ОПЕК и других стран - экспортеров нефти, закрепленного на декабрьской встрече в Вене.
Обновлено в 00:55
Энергетика

Новак: В 2018 году в России добыт рекордный объем газа

В 2018 году Российская Федерация добыла рекордные 733 млрд кубометров газа.
Обновлено в 08:38
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Российский футболист, полузащитник клуба «Урал».
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