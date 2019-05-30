Футбол
«Урал» проведёт сборы в СловенииЧемпионат 03:04
17 июня футболисты «Урала» отправятся на учебно-тренировочные сборы в Словению, где продолжат подготовку к сезону и проведут несколько контрольных матчей. Команда будет базироваться в привычном для себя месте – городке Моравске-Топлице на востоке Словении.
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