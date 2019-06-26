Футбол
«Урал» просматривает камерунского форвардаМатч ТВ 12:36
Нападающий «Левадии» Гандо Марселин находится на просмотре в «Урале». Как сообщается на официальном сайте эстонской команды, 22-летний камерунец отправился с «Уралом» в тренировочный лагерь в Словению, где примет участие в нескольких контрольных матчах.
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Из Эстонии — на Урал: полузащитник «Левадии» может перейти в российский клуб
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