Футбол

«Урал» просматривает камерунского форвардаМатч ТВ 12:36

Нападающий «Левадии» Гандо Марселин находится на просмотре в «Урале». Как сообщается на официальном сайте эстонской команды, 22-летний камерунец отправился с «Уралом» в тренировочный лагерь в Словению, где примет участие в нескольких контрольных матчах.
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«Урал» просматривает камерунского форварда

Sport24.ru11:24

Форвард «Левадии» Гандо Биала на просмотре в «Урале»

Спорт-Экспресс11:04

«Урал» просматривает камерунского форварда

Матч ТВ12:36

Камерунский форвард находится на просмотре в «Урале»

Soccer.ru11:59

«Урал» просматривает камерунского форварда

Sportbox.RU12:36

Футболист эстонской «Левадии» Гандо Биала находится на просмотре в «Урале»

РИА Новости10:41

Из Эстонии — на Урал: полузащитник «Левадии» может перейти в российский клуб

Sputnik Эстониявчера в 13:30
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
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