Футбол
«Урал» просматривает камерунского форвардаSport24.ru 11:24
22-летний футболист находится на просмотре в «Урале», сообщает официальный сайт эстонского клуба. Камерунский форвард отправился с «Уралом» в Словению на тренировочный сбор. Биала в текущем сезоне провел 14 матчей в чемпионате Эстонии и забил 7 мячей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Из Эстонии — на Урал: полузащитник «Левадии» может перейти в российский клуб
Sputnik Эстониявчера в 13:30
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:10, Вашингтон
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Авто
Новая LADA Granta получит вариатор Jatco
Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
ПАСЕ вернула российской делегации все полномочия
Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Авто
Представлен обновленный кроссовер Audi Q7
Компания Audi представила обновлённый кроссовер Q7.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Столтенберг рассказал об ответных мерах НАТО на прекращение ДРСМД
Страны НАТО согласовали пакет политических и военных мер на случай прекращение договора РСМД, они могут включать учения, действия в области разведки, противоракетной обороны и обычных видов вооружений, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой рабочей сессии министерского совета.
Обновлено в 13:53
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира
В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В центре Энгельса горит ярмарка «Феникс». Хроника
Telegram-канал «Театр взрослого зрителя» опубликовал видео, на котором арендаторы рынка говорят губернатору, что тушение пожара проводится недостаточно оперативно.
Обновлено в 12:30
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Путешествия
В Грузии остается 930 организованных туристов из России
В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Политика
Медведев поддержал предложение о конфискации авто у пьяных водителей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) отразить вопрос о конфискации автомобилей у пьяных водителей.
Обновлено в 10:22
Экономика
Биржи США растут на перспективах заключения торговой сделки США и Китая
Основные фондовые индексы США растут в среду на фоне заявления министра финансов США Стивена Мнучина о возможности заключения торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.
Обновлено в 11:03
Экономика
В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ
По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено в 12:01
Политика
СК проверит депутата парламента Грузии, «убивавшего русских»
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Российские военные специалисты покинули Венесуэлу
Россия вывозит из Венесуэлы специалистов-техников, которые в течение последних месяцев оказывали помощь стране в обслуживании военной техники.
Обновлено в 12:45
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа
Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.
Обновлено в 09:18
Политика
Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков
МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 13:05
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Музыка
Бывший гитарист «Песняров» утонул в Белоруссии
Обновлено в 06:49
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании
Обновлено в 05:47
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 10:17
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Футболисту Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Футболисту «Зенита» Александру Кокорину разрешено отбывать наказание вместе со своим младшим братом Кириллом.
Обновлено в 08:44
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России
Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Наука
В России разработаны уникальные агрегаты для электромобилей
Обновлено в 09:36
Политика
Журналист Los Angeles Times посоветовал американцам посетить Крым
Обновлено вчера в 14:50