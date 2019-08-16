Футбол

«Урал» примут «Крылья Советов» в шестом туре РПЛСоветский спорт 03:17

Урал — Крылья Советов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
16′
Раду Гынсарь
28′
Раду Гынсарь
Роман Емельянов
30′
42′
Александр Гацкан
Срджан Мияйлович
45′+2′
Дмитрий Комбаров
Павел Погребняк
Андрей Панюков
46′
Николай Димитров
Юрий Бавин
63′
Роман Емельянов
67′
69′
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
70′
Дмитрий Кабутов
76′
Дмитрий Кабутов
Антон Зиньковский
79′
Александр Соболев
Андрей Панюков
81′
84′
Деян Радоньич
Денис Кулаков
88′
Владимир Ильин
Артем Юсупов
88′
Андрей Панюков
90′+3′
Урал сыграет с Крыльями Советов в матче шестого тура премьер-лиги. После пяти матчей у Урала семь очков и девятое место в турнирной таблице. При этом все очки команда набрала в домашних матчах.
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