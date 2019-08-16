Урал сыграет с Крыльями Советов в матче шестого тура премьер-лиги. После пяти матчей у Урала семь очков и девятое место в турнирной таблице. При этом все очки команда набрала в домашних матчах.

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Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Общество El Pais: опера Мадрида выразила поддержку Пласидо Доминго Королевский театр Мадрида выступил в защиту певца Пласидо Доминго, в отношении которого были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.

Футбол Лукаку может пропустить первый матч Серии А из-за лишнего веса По информации Corriere dello Sport, нападающий "Интера" Ромелу Лукаку может пропустить матч 1-го тура Серии А против "Лечче".

Политика В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.

Происшествия В Одесской области объявили траур после пожара в гостинице Власти Одесской области объявили траур по погибшим при пожаре в отеле «Токио Стар».

Происшествия Названы причины пожара в одесском отеле Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе.

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Авто Bugatti презентовал уникальный гиперкар Centodieci за 7,4 млн фунтов Новый Bugatti Centodieci был представлен накануне в Пеббл-Бич. Наименовнаие модели с итальянского языка переводится как "стодесятый".

Происшествия В крепости Керчь нашли 1700 авиабомб времен войны В крепости Керчь в Крыму обнаружен склад снарядов времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы уничтожены.

Энергетика Bloomberg: санкции США принесли российским нефтяникам почти $1 млрд Нефтяные санкции США в отношении Венесуэлы и Ирана способствовали росту спроса на нефть из России, что позволило российским экспортерам заработать не менее $905 млн дополнительно в период с ноября по июль, сообщает Bloomberg.

Происшествия Рожающую итальянку высадили из автобуса за безбилетный проезд Беременную жительницу Неаполя высадили из автобуса, так как у нее не было проездного билета.

Общество Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней Залповые ливни не нарушили систему жизнеобеспечения Сочи, мониторинговые группы продолжают работу в круглосуточном режиме.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Футбол РЖД не снизит финансирование «Локомотива» Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил о том, что руководство РЖД не будет снижать финансирование клуба.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

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