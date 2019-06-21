Футбол

«Урал» подписал защитника «Анжи» ЧистяковаBookmaker-ratings.ru 08:35

4 фото
«Урал» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника «Анжи» Никиты Чистякова. Крайний защитник юношеской сборной России уже присоединился к екатеринбуржцам для подготовки к новому сезону.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Урал» подписал защитника «Анжи» Чистякова

Bookmaker-ratings.ru08:35

«Урал» подписал контракт с защитником юношеской сборной России

РИА Новости08:02

«Урал» пополнился 18-летним игроком юношеской сборной России

Спорт-Экспресс07:24

Чистяков перешел из «Анжи» в «Урал»

Sportbox.RU07:53

Футболист юношеской сборной России стал игроком ФК «Урал»

Телеканал ОТВ07:38

Чистяков перешел из «Анжи» в «Урал»

Матч ТВ07:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 08:58, Вашингтон
Путешествия

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено в 06:15
Гаджеты

Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei

Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.
Обновлено вчера в 04:53
Общество

Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата

Поводом стала его декларация за 2018 год, в которой народный избранник задекларировал доход в три копейки.
Обновлено в 05:25
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика

Оштрафованный за оскорбление Путина россиянин пожаловался в ЕСПЧ

Картыжев пожаловался в Страсбург, что российские суды не пытались установить баланс между правом заявителя на свободное выражение мнения по общественно значимым вопросам и необходимостью защиты репутации Путина.
Обновлено в 02:14
Политика

Подал в отставку грузинский организатор ассамблеи православия

В Тбилиси объявил о своей отставке организатор Международной ассамблеи православия Закария Куцнашвили.
Обновлено в 08:34
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве

В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Обновлено в 08:30
Авто

Обновленный Volkswagen Passat появится в России в конце года

Обновленный седан Volkswagen Passat приедет в Россию в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 03:51
Шоу-бизнес

Ирина Хакамада рассказала о своих внуках

Даниил уже подарил своей маме троих внуков.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:00
Происшествия

МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Авто

УАЗ подготовил замену «Буханке»

Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент

Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.
Обновлено в 04:43
Гаджеты

Смартфоны Huawei Nova 5 и Nova 5 Pro представлены официально

Компания Huawei представила смартфоны Nova 5 и Nova 5 Pro, которые отличаются платформами и объемами встроенной памяти.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Гарри и Меган выйдут из благотворительного фонда Уильяма и Кейт

По данным издания Daily Mail, Меган и Гарри хотят не просто догнать Уильяма и Кейт, но и обогнать.
Обновлено вчера в 11:21
Авто

АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray

По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.
Обновлено в 05:32
Происшествия

На пляже в Петербурге произошла массовая драка

Как сообщили РЕН ТВ в пресс-службеВ результате случившегося задержаны 7 человек, их доставили для разбирательства в отдел полиции.
Обновлено в 05:29
Политика

Путин назвал трагедией президентство Зеленского

Обновлено вчера в 08:21
Общество

Ученые заявили о смертельной опасности длинного рабочего дня

Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) пришли к выводу, что рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:43
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать

В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Политика

«Не в компетенции президента»: Зеленский рассмотрел петицию об увольнении Авакова

В считанные дни петиция №22/057092-эп «О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности Министра внутренних дел Украины А.Б. Авакова» набрала более 28 тыс. голосов при 25 тыс. необходимых.
Обновлено в 07:17
Экономика

ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках

Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
Обновлено в 08:17
Футбол

Мальфатти: Глушаков и Комбаров получили от футбола больше заслуженного

Экс-тренер московского "Спартака" Аттила Мальфатти прокомментировал уход капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова и защитника столичной команды Дмитрия Комбарова, передает Sport24.
Обновлено в 08:12
Спорт

Фигуристка Загитова: не все живут так хорошо, как некоторые

Не все живут так хорошо, как некоторые люди. Надо помогать им, — заявила Загитова в эфире Первого канала.
Обновлено в 06:54
Политика

Александр Лукашенко назвал Кадырова братом и вручил орден

Как сообщало ИА REGNUM, указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко еще в августе 2018 года.
Обновлено в 08:22
Футбол

«Челси» объявил о возвращении Чеха

Бывший голкипер Челси Петр Чех вернулся в клуб на должность технического и футбольного консультанта, сообщает официальный сайт синих.
Обновлено в 07:53
Происшествия

В Багдаде произошел взрыв около мечети

Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
Обновлено в 08:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное