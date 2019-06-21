Футбол
«Урал» подписал защитника «Анжи» ЧистяковаBookmaker-ratings.ru 08:35
«Урал» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника «Анжи» Никиты Чистякова. Крайний защитник юношеской сборной России уже присоединился к екатеринбуржцам для подготовки к новому сезону.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 08:58, Вашингтон
Путешествия
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Гаджеты
Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei
Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.
Обновлено вчера в 04:53
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
Поводом стала его декларация за 2018 год, в которой народный избранник задекларировал доход в три копейки.
Обновлено в 05:25
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
Оштрафованный за оскорбление Путина россиянин пожаловался в ЕСПЧ
Картыжев пожаловался в Страсбург, что российские суды не пытались установить баланс между правом заявителя на свободное выражение мнения по общественно значимым вопросам и необходимостью защиты репутации Путина.
Обновлено в 02:14
Политика
Подал в отставку грузинский организатор ассамблеи православия
В Тбилиси объявил о своей отставке организатор Международной ассамблеи православия Закария Куцнашвили.
Обновлено в 08:34
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве
В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30
Авто
Обновленный Volkswagen Passat появится в России в конце года
Обновленный седан Volkswagen Passat приедет в Россию в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 03:51
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о своих внуках
Даниил уже подарил своей маме троих внуков.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:00
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Авто
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент
Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.
Обновлено в 04:43
Гаджеты
Смартфоны Huawei Nova 5 и Nova 5 Pro представлены официально
Компания Huawei представила смартфоны Nova 5 и Nova 5 Pro, которые отличаются платформами и объемами встроенной памяти.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Гарри и Меган выйдут из благотворительного фонда Уильяма и Кейт
По данным издания Daily Mail, Меган и Гарри хотят не просто догнать Уильяма и Кейт, но и обогнать.
Обновлено вчера в 11:21
Авто
АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray
По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.
Обновлено в 05:32
Происшествия
На пляже в Петербурге произошла массовая драка
Как сообщили РЕН ТВ в пресс-службеВ результате случившегося задержаны 7 человек, их доставили для разбирательства в отдел полиции.
Обновлено в 05:29
Политика
Путин назвал трагедией президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Ученые заявили о смертельной опасности длинного рабочего дня
Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) пришли к выводу, что рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:43
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Политика
«Не в компетенции президента»: Зеленский рассмотрел петицию об увольнении Авакова
В считанные дни петиция №22/057092-эп «О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности Министра внутренних дел Украины А.Б. Авакова» набрала более 28 тыс. голосов при 25 тыс. необходимых.
Обновлено в 07:17
Экономика
ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках
Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
Обновлено в 08:17
Футбол
Мальфатти: Глушаков и Комбаров получили от футбола больше заслуженного
Экс-тренер московского "Спартака" Аттила Мальфатти прокомментировал уход капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова и защитника столичной команды Дмитрия Комбарова, передает Sport24.
Обновлено в 08:12
Спорт
Фигуристка Загитова: не все живут так хорошо, как некоторые
Не все живут так хорошо, как некоторые люди. Надо помогать им, — заявила Загитова в эфире Первого канала.
Обновлено в 06:54
Политика
Александр Лукашенко назвал Кадырова братом и вручил орден
Как сообщало ИА REGNUM, указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко еще в августе 2018 года.
Обновлено в 08:22
Футбол
«Челси» объявил о возвращении Чеха
Бывший голкипер Челси Петр Чех вернулся в клуб на должность технического и футбольного консультанта, сообщает официальный сайт синих.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Багдаде произошел взрыв около мечети
Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
Обновлено в 08:41