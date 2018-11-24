Футбол

«Урал» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»
Газета.Ru
02:55

Локомотив — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Антон Миранчук
16′
26′
Владимир Ильин
Федор Смолов
27′
31′
Денис Кулаков
Роман Тугарев
Джефферсон Фарфан
46′
51′
Отман Эль-Кабир
Бенедикт Хеведес
Владислав Игнатьев
58′
75′
Денис Кулаков
Федор Смолов
Эдер
77′
"Урал" выложил в социальные сети видео из раздевалки, на котором видно, как футболисты празднуют сенсационную победу над "Локомотивом", передает "Советский спорт". Екатеринбургская команда обыграла "железнодорожников" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.
Газета.Ru02:55

Подробнее о событии

«Урал» выложил видео из победной раздевалки после матча с «Локомотивом»

Советский спорт03:57

«Урал» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»

Газета.Ru02:55

«Урал» показал, что происходило в раздевалке после победы над «Локомотивом»

Sport24.ru01:35

«Урал» показал, как игроки в раздевалке праздновали победу над «Локомотивом»

Чемпионат02:38

«Урал» показал видео, как празднует победу над «Локомотивом» в раздевалке

Спорт-Экспресс03:36

«Локомотив» дома проиграл «Уралу» в матче чемпионата России

РИА Новостивчера в 14:28

«Урал» одержал четвертую победу подряд в РПЛ

Sports.ruвчера в 14:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Футбол

Коутинью не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетико»

Обновлено в 04:23
Футбол

УЕФА опровергает обвинения в сокрытии положительных допинг-проб Рамоса

УЕФА выступил с опровержением обвинений со стороны Football Leaks, который сообщил о том, что союз скрыл информацию о положительных допинг-пробах капитана Реала Серхио Рамоса.
Обновлено в 04:41
Футбол

«Интер» включился в борьбу за Погба

Обновлено в 04:40
Футбол

Гвардиола: «Манчестер Сити» не собирается приобретать игроков в январе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что английский клуб не собирается приобретать игроков в предстоящее трансферное окно, которое откроется в январе 2019 года.
Обновлено в 03:39
Футбол

Бразильский клуб намерен купить Педро Рошу у «Спартака»

Несколько бразильских клубов заинтересованы в нападающем «Спартака» Педро Роше, но красно-белые не готовы отпускать 24-летнего футболиста в Бразилию на правах аренды, сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 04:28
Футбол

Пике хочет купить футбольный клуб и создать новый турнир

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, владелец инвестиционной компании Kosmos, поделился коммерческими планами.
Обновлено в 03:20
Футбол

Моуринью: думаю, к концу года «Манчестер Юнайтед» будет в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что «красные дьяволы» способны попасть в четвёрку лучших команд английской Премьер-лиги в конце 2018 года.
Обновлено в 03:26
Футбол

Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном»

Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 62-й минуте забил Джейсон Денайер.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол

Дубль Фолланда принес «Байеру» победу над «Штутгартом»

"Байер" обыграл "Штутгарт" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 2:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Кевин Фолланд.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол

Чемпионат Италии. «Удинезе» против «Ромы», «Ювентус» сыграет со СПАЛ

В 13-м туре чемпионата Италии «Рома» встретится с «Удинезе», «Ювентус» примет СПАЛ, «Интер» – «Фрозиноне», а «Милан» сыграет с «Лацио».
Обновлено в 04:12
Футбол

«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»

«Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол

УЕФА оштрафовал ЦСКА на €50 тыс. по итогам двух матчей с «Ромой»

УЕФА оштрафовал московский футбольный клуб ЦСКА на 50 тысяч евро по итогам двух матчей Лиги чемпионов с итальянской "Ромой".
Обновлено вчера в 23:45
Футбол

Моуринью обвинил Касильяса в заговоре против Де Хеа

По мнению Моуринью, 37-летний Касильяс, пока не объявивший о завершении карьеры в сборной Испании, хотел бы вернуться в национальную команду и таким образом устраняет своего конкурента.
Обновлено в 04:29
Футбол

«Эйбар» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся 24 ноября в 15:00

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 04:00
Футбол

Иньеста: у меня нет хороших воспоминаний о чемпионате мира в России

Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский «Виссел Кобе», признался, что у него не осталось хороших воспоминаний о чемпионате мира 2018 года, который прошёл в России.
Обновлено в 04:13
ещё по теме
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской футбольной премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное