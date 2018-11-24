Футбол

«Урал» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»
Газета.Ru
02:55

Локомотив — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Антон Миранчук
16′
26′
Владимир Ильин
Федор Смолов
27′
31′
Денис Кулаков
Роман Тугарев
Джефферсон Фарфан
46′
51′
Отман Эль-Кабир
Бенедикт Хеведес
Владислав Игнатьев
58′
75′
Денис Кулаков
Федор Смолов
Эдер
77′
"Урал" выложил в социальные сети видео из раздевалки, на котором видно, как футболисты празднуют сенсационную победу над "Локомотивом", передает "Советский спорт". Екатеринбургская команда обыграла "железнодорожников" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.
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