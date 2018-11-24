"Урал" выложил в социальные сети видео из раздевалки, на котором видно, как футболисты празднуют сенсационную победу над "Локомотивом", передает "Советский спорт". Екатеринбургская команда обыграла "железнодорожников" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.

«Урал» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»

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