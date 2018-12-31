«Урал» показал состояние поля перед матчем с «Рубином»Soccer.ru 03:07

Пресс-служба "Урала" показала состояние газона перед матчем 24-го тура РПЛ. «Екатеринбург Арена» готова к матчу #УралРубин pic.twitter.com/Eej9PkfaPA — ФК Урал (@FCURAL) 21 апреля 2019 г.

«Урал» показал состояние поля перед матчем с «Рубином»

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