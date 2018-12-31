Футбол
«Урал» показал состояние поля перед матчем с «Рубином»Soccer.ru 03:07
Пресс-служба "Урала" показала состояние газона перед матчем 24-го тура РПЛ. «Екатеринбург Арена» готова к матчу #УралРубин pic.twitter.com/Eej9PkfaPA — ФК Урал (@FCURAL) 21 апреля 2019 г.
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Политика
Зеленский проголосовал во втором туре
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Омске двое детей провалились под лед и погибли
Обновлено вчера в 10:57
Экономика
В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей
Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
Обновлено в 02:39
Экономика
Самые «накопительные» управляющие компании (на 31.12.18)
Прочерк -- показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
Обновлено в 04:32
Общество
Королеве Елизавете Второй исполнилось 93 года
Обычно королева предпочитает праздновать день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 04:48
Единоборства
Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
РФ может остановить корабли НАТО в Черном море контролем Босфора и Дарданеллы
Порядок следования военных судов через проливы регламентируется конвенцией Монтре, которая ограничивает присутствие в черноморской акватории кораблей ряда государств.
Обновлено в 00:19
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Общество
МВД предложило запретить социальную реабилитацию наркоманов в организациях без лицензии
Министерство предложило проводить реабилитацию только в лицензированных медицинских организациях.
Обновлено в 03:29
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Шоу-бизнес
Полина Гагарина получила в Китае вид на жительство
Обновлено вчера в 13:16
Гаджеты
Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого
Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Космос
Маск пообщался с подписчиками по-русски
Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:32
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Наука
Ученые заявили о пользе соли при похудении
Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что употребление соли может способствовать расщеплению жиров в организме, пишет Медикфорум.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Хакеры перевели на счета кемеровчан более двух миллионов рублей
Согласно материалам уголовного дела, в результате хакерской атаки со счёта одного из банков были списаны и перечислены различным людям 99 705 000 рублей, в том числе 2 285 000 рублей оказались у кемеровчан.
Обновлено в 02:27
Происшествия
На крышу посольства Венесуэлы в Москве залез мужчина
Сотрудники полиции оцепили здание посольства Венесуэлы в Москве, на крышу которого забрался мужчина, на требования полицейских он не реагирует.
Обновлено в 04:00
Хоккей
Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Пугачева пришла на свой юбилей в украшении за 80 млн от Киркорова
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева появилась на 70-летнем юбилее в дорогом колье.
Обновлено в 00:27
Футбол
Унаи Эмери: «Хочу выиграть что-то значимое с „Арсеналом“»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери выразил желание выиграть значимый трофей вместе с лондонским клубом.
Обновлено в 04:03
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Политика
На нескольких участках на Волыни не хватает бюллетеней
Несколько избирательных участков в Волынской области получили в день голосования меньшее число бюллетеней, чем зарегистрированных избирателей.
Обновлено в 03:41
Футбол
Клаудио Маркизио: «„Зенит“ подарил мне больше, чем друзей»
Обновлено в 03:24
Культура
Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле
Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено 19 апреля в 02:10
Политика
Вакарчук призвал голосовать в вышиванках
Что касается призыва Вакарчука приходить на выборы в вышиванках, то Петр Порошенко ранее выложил похожий пост под тем же хештэгом - "голосую за Украину".
Обновлено в 03:46
Путешествия
«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию
Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Космос
Уфологи: Подо льдами Антарктиды обнаружен объект инопланетян
Исследователи внеземных цивилизаций сообщили, что в Антарктиде подо льдами находится странный объект инопланетного происхождения.
Обновлено вчера в 20:16