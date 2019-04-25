Футбол
«Урал» обыграл «Крылья Советов» в СамареМатч ТВ 13:22
Екатеринбургский «Урал» в гостях оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» в матче 25-го тура чемпионата России. Единственный мяч во встрече с пенальти забил Отман Эль-Кабир. Победа позволила команде Дмитрия Парфенова набрать 33 очка и подняться на 10-е место.
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Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Политика
Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса
Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Киева на облегчение выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:43
Политика
Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из российского винограда.
Обновлено в 13:30
Финансы
Госдолг Украины в марте вырос до 78 миллиардов долларов
Государственный долг Украины в марте 2019 года вырос на 0,54 миллиарда долларов и составляет 78,78 миллиарда долларов, сообщает в четверг пресс-служба министерства финансов.
Обновлено в 14:42
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
В Минобороны отвергли обвинения в невыплате суточных воевавшим в Сирии морякам
Ранее газета рассказала о трех случаях, когда военные и гражданские служащие ВМФ России, вернувшиеся из командировок в Сирию, вынуждены были судиться с руководством своих воинских частей, требуя выплаты суточных и предоставление льгот.
Обновлено в 14:29
Гаджеты
Microsoft повысила системные требования для Windows 10
Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.
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Политика
Кадыров отреагировал на санкции США против главы правительства Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США, введенные против главы правительства республики Муслима Хучиева.
Обновлено в 14:35
Кино
Михаил Горбачев попал в больницу
Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.
Обновлено в 14:31
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено в 04:14
Футбол
Адебайор: «Однажды Моуринью чуть не убил Роналду»
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась в любви к Ксении Собчак
Ольга Бузова приняла участие в передаче «Осторожно, Собчак!»
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье
Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.
Обновлено в 10:12
Политика
Зеленский хочет уволить пять министров
Речь идёт о министре инфраструктуры Владимире Омеляне, министре регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадии Зубко, министре экономического развития и торговли Степане Кубиве, министре энергетики и угольной промышленности Игоре Насалике.
Обновлено в 14:27
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Финансы
Российские фондовые индексы завершили торги четверга в сильном минусе
Как отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, «российский рынок акций в четверг сполз в минус».
Обновлено в 12:12
Футбол
«Арсенал» забивает второй гол «Спартаку»
На 24-й минуте первого тайма Ткачев покатил мяч на фланг Мирзову, сам побежал в штрафную, получил обратный пас и "нашел щелочку" между штангой и Максименко.
Обновлено в 13:57
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше
Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Футбол
Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»
Обновлено в 11:40
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 08:28
Наука
Потеря даже 16 минут сна негативно отражается на работе
Если люди не получают всего 16 минут сна, то это уже негативно влияет на их работоспособность на следующий день, как продемонстрировали наблюдения.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Греческие пилоты без разрешения пригнали Boeing в Кишинев ради шутки
Пилоты греческой авиакомпании ради развлечения пригнали авиалайнер в Кишенев.
Обновлено в 14:52
Политика
В Минпромторге вспомнили Жванецкого после идеи о запрете хамона
Ранее источники в ведомстве заявили, что идея запрета на ввоз хамона в министерстве не обсуждается.
Обновлено в 14:49
Авто
Ford объявил о распродаже аксессуаров и снижении цен на сервис
Выводящий из России всю свою легковую линейку автомобилей Ford объявил о специальных ценах на сервисное обслуживание.
Обновлено в 06:26
Политика
Байден объявил о намерении участвовать в президентских выборах в США
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 06:14
Хоккей
Сборная России проиграла Латвии во второй игре Еврочелленджа
Сборная России уступила Латвии в матче Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36