Футбол
«Урал» победил «Крылья Советов»Свободная Пресса 13:33
В матче 25 тура чемпионата России екатеринбургский «Урал» на выезде с минимальным счётом переиграл самарские «Крылья Советов». Благодаря этой победе «шмели» поднялись на десятую строчку в турнирной таблице.
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Энергетика
Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Политика
Рано посылать цветы Зеленскому, считает постпред России при ООН
Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то цветы посылать рано, Сигналы, которые исходят от Зеленского, пока противоречивые.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше
Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Футбол
Никита Симонян: «С большим уважением отношусь к Кононову»
Вице-президент РФС Никита Симонян рассказал о своем отношении к главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову.
Обновлено в 09:11
Авто
Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально
На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В США пассажиры самолета оказались в больнице из-за вони на борту
Напомним, в марте текущего года лайнер авиакомпании United Airlines также совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 16:02
Политика
Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину меч
После переговоров на острове Русский лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину меч.
Обновлено в 06:33
Здоровье
Назван самый полезный продукт для работы мозга
Обновлено в 04:55
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Политика
Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Для жителей ЛНР и ДНР упростили процесс получения российских паспортов.
Обновлено вчера в 08:34
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 05:12
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Аэротруба ЦТВС набирает детскую секцию и зовет на «Улетный праздник» с супергероями
Обновлено в 18:17
Происшествия
В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
Футбол
Глушаков извинился за игру «Спартака»
Обновлено в 16:27
Политика
Зеленский сменил имя на Facebook с русского на украинское
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил свое имя на страничке в Facebook с русского на украинское.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Политика
Козак пообещал наказать виновных в загрязнении нефти в «Дружбе»
Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что попадание загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» нанесло существенный ущерб компании «Транснефть» и российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пишет в четверг, 25 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 11:12
Политика
Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из российского винограда.
Обновлено в 13:30
Гаджеты
Продемонстрированы макеты нового смартфона iPhone 11 от Apple
Сотрудники японского сайта Macotakara купили в интернет-магазине Alibaba макеты нового смартфона iPhone 11 от корпорации Apple.
Обновлено в 13:04
Политика
Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни
По словам Кадырова, санкции мало беспокоят Хучиева, поскольку он и раньше не посещал США.
Обновлено в 13:46
Игры
Критики не сошлись во мнении о Days Gone: самый слабый релиз Sony за последние годы
Примечательно, что разные издания могут как хвалить, так и ругать одни и те же аспекты новинки — особенно это касается сценария и сюжета, во мнении насчёт которых критики так и не смогли сойтись, хотя недовольные этой частью новинки остались всё же в меньшинстве.
Обновлено в 09:28
Театры
Камерная сцена имени Бориса Покровского будет отремонтирована
Камерная сцена имени Бориса Покровского (филиал Большого театра) будет отремонтирована, ремонтные работы начнутся не ранее сезона 2020-2021.
Обновлено в 15:28
Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Наука
Долго непортящийся хлеб признали опасным
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский обвинил ЦИК Украины в оттягивании его инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны в том, что она затягивает официальное объявление результатов выборов, чтобы оттянуть его инаугурацию.
Обновлено в 11:06
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 12:40