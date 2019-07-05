Футбол
«Краснодар» уступил «Уралу» в товарищеском матчеЧемпионат вчера в 13:32
Завершился товарищеский матч между «Краснодаром» и «Уралом». Встреча проходила на стадионе «Гринхаус» в Лебринге (Австрия). Победу в игре со счётом 2:0 одержала команда из Екатеринбурга.
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Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено вчера в 21:34
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дэуль взглядов в Лас-Вегасе
Обновлено в 00:33
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Шоу-бизнес
Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ
В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
В Москве в субботу ожидаются дождь и порывистый ветер
Дождливая погода с температурой воздуха 16-18 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Установлены личности жертв ЧП с катером в Черном море
Обновлено в 00:11
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Украинцев нашли на задержанном в Гибралтаре танкере
Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре нефтяного танкера есть граждане Украины, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
В багажной службе Шереметьево начались увольнения
Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту.
Обновлено вчера в 07:06
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Обновлено вчера в 09:00
Здоровье
Руководитель Роспотребнадзора посетила Иркутскую область с рабочим визитом
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в целях контроля за ситуацией и оказания организационно-методической помощи прилетела в Иркутскую область и приняла участие в работе правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
Обновлено в 00:28
Финансы
В НБУ заявили о росте международных резервов Украины
Как поясняет Нацбанк Украины рост резервов связан с размещением еврооблигаций и покупкой валюты на международном рынке.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
Обновлено вчера в 09:14
Авто
Раскрыта динамика рекордсмена Renault Megane RS Trophy-R
Компания Renault объявила о выпуске ограниченной партии трекового хэтчбека Renault Megane RS Trophy-R, который сертифицировали для обычных дорог.
Обновлено вчера в 08:03
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено вчера в 03:10
Экономика
В Приамурье три организации задолжали сотрудникам 13,7 миллиона рублей
"По состоянию на сегодняшний день долги по заработной плате имеют 3 организации в сумме 13,7 миллиона рублей, 278 человек не получили заработную плату своевременно",- сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Здоровье
Лениногорскую ЦРБ возглавил Роман Кобзарев
Приказом министра здравоохранения Татарстана на должность главного врача Лениногорской ЦРБ назначен Кобзарев Роман Сергеевич, который сегодня был представлен коллективу больницы, сообщает Минздрав РТ.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие
Стрелков рассказал о захвате СБУ начальника ПВО ополчения и «ценного свидетеля» по делу Боинга MH17
Придется прокомментировать отдельно: 1. Да, «Борисыч» был начальником службы ПВО в г. Снежное в июле-августе 2014 года (до этого он был командиром расчетов мобильных установок «ЗУ-23-2» в Семёновке и в данной должности отличился).
Обновлено в 01:00
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Нацист Корчинский: Донбасс должен быть зачищен и заселен «украинцами»
Корчинский добавил, что Киев абсолютно не интересуют люди — нужны земли Донбасса. Об этом он заявил в эфире украинского ТВ.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой
Суд арестовал пятерых сотрудников Федеральной службы безопасности. Их подозревают в крупном разбое, совершенном организованной группой.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Путин наградил погибших подводников
Обновлено вчера в 05:18
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:53
Гаджеты
Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников
Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07