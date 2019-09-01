Футбол
Советский спорт«Урал» победил «Краснодар» в молодежном первенстве
Единственный мяч на второй минуте забил Макс Жестарев. Урал с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Краснодар 11-й с десятью очками.
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Политика
В Донецке открыли памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко
ТК Звезда вчера в 04:11
Общество
В России с сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости вчера в 08:01
Армия и оружие
Киев уличил сепаратистов в обстреле своих позиций в Донбассе
Формирования, воюющие на территории непризнанных республик Донбасса, обстреляли позиции украинских военных после того, как запросили у Киева режим тишины.
News.ru вчера в 12:22
Авто
Недорогой аналог Chevrolet Silverado вышел в продажу
Немецкий бренд SG Automotive сообщил о начале продаж на китайском рынке бюджетного пикапа N7.
Faktom 02:35
Армия и оружие
Российские военные сообщили об авиаударе США в Идлибе
США нанесли авиационный удар в провинции Идлиб, не уведомив перед этим Россию и Турцию, заявили в воскресенье в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Интерфакс 04:12
Происшествия
Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
Происшествия
В Башкирии признавшаяся в убийстве сына женщина обращалась в соццентр
Российская газета 03:56
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных ракетных двигателей
НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Известия 02:41
Политика
ЦИК обвинил Ассошиэйтед Пресс в искажении слов Памфиловой
ЦИК обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, допустило искажение фактов, а само видеоинтервью полностью так и не опубликовало.
РИА Новости вчера в 08:04
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Политика
В США не исключают введения санкций из-за «Северного потока — 2»
Власти США, которые серьезно рассматривают возможность введения ограничительных мер в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2», ведут переговоры на «высоком уровне».
REGNUM вчера в 11:42
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Здоровье
Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер
Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.
Газета.Ru 30 августа в 13:56
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru вчера в 07:46
Здоровье
Медики: Туалетная бумага приводит к появлению анальных трещин и раку
Западные ученые рассказали о негативных последствиях использования туалетной бумаги.
Дни24 вчера в 10:02
Наука
Китайскими учеными создан гель для восстановления зубной эмали
Faktom вчера в 10:53
Авто
Составлен ТОП-3 российских авто стоимостью 1 млн рублей
Моя Москва.онлайн 04:01
Происшествия
В Подмосковье вертолет упал в реку
Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости вчера в 13:28
Футбол
Отыгравший 25 минут за «Динамо» Ордец улетел в Париж
27-летний украинец вышел на поле на 25 минут в матче с "Локомотивом" (1:2). Второй гол "железнодорожники" забили после ошибки Ордеца.
Спорт-Экспресс 03:09
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Происшествия
В Армении мать заподозрили в убийстве найденного на свалке младенца
В Армении мать младенца, тело которого нашли на свалке в Гюмри, заподозрили в убийстве ребенка, сообщили 1 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
REGNUM 04:10
Политика
Володин поздравил информационное агентство ТАСС с юбилеем
За годы своего существования информационное агентство ТАСС сумело поддерживать высокую профессиональную планку, оставаясь лидером в формировании новостной повестки, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении агентства с юбилеем.
Парламентская газета 04:00
Происшествия
Два ребенка за сутки выпали из окон в Петербурге
По предварительной информации, ребенок 2017 года продавил москитную сетку и выпал из окна. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии.
Piter.tv 04:16
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил родителям о профилактике гриппа у детей
Роспотребнадзор напомнил российским родителям о необходимости проведения профилактики от гриппа.
Политическая Экспертиза 01:31
Происшествия
Пилот разбился во время авиашоу в Канаде
Известия вчера в 21:15
Гаджеты
Характеристики iPhone 2019 появились в Сети
Актуальные Новости вчера в 11:55