Футбол
«Урал» победил «Енисей» в РПЛ, проигрывая по ходу матча 0:2RT на русском 08:52
Екатеринбургский «Урал» на своём поле одержал волевую победу над красноярским «Енисеем» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Гости вышли вперёд в первом тайме — пенальти реализовал Дмитрий Ятченко.
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Гол Погребняка помог «Уралу» одержать волевую победу над «Енисеем» (видео голов)
Советский спорт08:54
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